Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! 22 gözaltı: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan listede

Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.