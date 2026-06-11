Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! 22 gözaltı: Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan listede
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin 'şüpheli' olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Kerimcan Durmaz bulunuyor. Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifadeye alındı.
Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.
22 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat bulunuyor.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini de gözaltına alınan isimler arasında.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.