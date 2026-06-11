Galatasaray'dan transferde 4 bomba birden! 2 dünya devinin yıldızı listede

27 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceği yalnızca Galatasaray tarafından değil, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından da yakından izleniyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, transfer yarışında yalnız değil. Söz konusu süreçte yönetim, ilgilerin bertarafa edilmesi için uğraşacak.

SAVUNMAYA VAN DIJK

Yeni sezon öncesi savunma hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar transferde Wesley Sneijder faktörünü de devreye soktu. Savunma hattına lider özelliklere sahip üst düzey bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un yıldız stoperi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Hollandalı savunmacı, listenin ilk sırasında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Galatasaray yönetiminin transfer görüşmelerinde en önemli kozlarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi. Kariyerine Avrupa'nın en üst seviyesinde devam etmek isteyen Van Dijk'ın, düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların da bu avantajı kullanarak oyuncu cephesini ikna etmeye çalıştığı belirtildi.