Galatasaray'dan transferde 4 bomba birden! 2 dünya devinin yıldızı listede
Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom bir taraftan Rafael Leao ve Virgil van Dijk gibi dünya yıldızlarıyla ilgilenirken diğer yandan Joao Gomes için de devreye girdi. Ayrıca Davinson Sanchez'in ayrılması ihtimaline karşılık olarak Alexsandro gündemde tutuluyor. İşte son gelişmeler...
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, AC Milan'dan ayrılmak isteyen Rafael Leao için Dünya Kupası sonrası transfer planları yapıyor.
- Portekizli futbolcu Rafael Leao, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla Milan'dan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.
- Galatasaray, Liverpool'un yıldız savunmacısı Virgil van Dijk için transfer girişimlerini hızlandırdı.
- Okan Buruk, Rafael Leao'nun oyun profilini beğeniyor ve Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek istiyor.
- Galatasaray, Joao Gomes ve Alexsandro gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. AC Milan'dan ayrılma isteğini yineleyen Portekizli yıldız için sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası sonrasına yönelik plan yaptığı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi kadrosunu dünya çapında yıldızlarla güçlendirmek isteyen Aslan, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Milano temsilcisinin formasını giyen yıldız futbolcunun yaptığı son açıklamalar ise transfer iddialarını yeniden güçlendirdi.
MILAN'A VEDA SİNYALİ
Portekiz basınına konuşan Rafael Leao, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Milan'da hedeflediği noktalara ulaştığını belirten yıldız oyuncu, "Milan'da ulaşmayı hedeflediğim şeylere zaten ulaştım. Eğer ayrılık gerçekleşirse buradan çok mutlu bir şekilde ayrılırım" sözleriyle ayrılık ihtimaline kapıyı açık bıraktı.
DÜNYA KUPASI SONRASI HAREKETLİLİK
Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Leao'nun şu an tüm konsantrasyonunu turnuvaya verdiği belirtiliyor. Bu nedenle transfer görüşmelerinin Dünya Kupası'nın ardından hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin ise yıldız futbolcu için hazırlıklarını sürdürdüğü ve resmi teklif dosyasını oluşturduğu öne sürülüyor.
OKAN BURUK'TAN TAM NOT
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Rafael Leao'nun oyun profilini çok beğendiği belirtildi. Tecrübeli teknik adam özellikle hızlı hücum geçişlerinde etkili olabilen, bire birde fark yaratan ve skor katkısı sağlayan oyuncu profiline önem veriyor.
Leao da bu özellikleri nedeniyle teknik heyetten tam not aldı.
ÇOK YÖNLÜ YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR
Portekizli yıldızın yalnızca sol kanatta değil, forvet hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilmesi transferdeki en önemli avantajlarından biri. Galatasaray yönetimi, hücum hattında değişik pozisyonlarda oynayabilen oyunculara öncelik verirken yıldız futbolcu bu açıdan da ideal bir profil.
AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE
27 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceği yalnızca Galatasaray tarafından değil, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından da yakından izleniyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, transfer yarışında yalnız değil. Söz konusu süreçte yönetim, ilgilerin bertarafa edilmesi için uğraşacak.
SAVUNMAYA VAN DIJK
Yeni sezon öncesi savunma hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar transferde Wesley Sneijder faktörünü de devreye soktu. Savunma hattına lider özelliklere sahip üst düzey bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un yıldız stoperi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Hollandalı savunmacı, listenin ilk sırasında yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
Galatasaray yönetiminin transfer görüşmelerinde en önemli kozlarından biri UEFA Şampiyonlar Ligi. Kariyerine Avrupa'nın en üst seviyesinde devam etmek isteyen Van Dijk'ın, düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların da bu avantajı kullanarak oyuncu cephesini ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
MENAJERİYLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan deneyimli stoperin transfer sürecini menajerine bıraktığı kaydedildi. Galatasaray yönetiminin doğrudan oyuncudan çok temsilcileriyle temas halinde olduğu ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.
SNEIJDER DEVREDE
Transferde dikkat çeken detaylardan biri ise Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder oldu. Kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Sneijder, vatandaşına Galatasaray ve İstanbul hakkında olumlu referanslar veriyor. Hollandalı yıldız transfer sürecinde köprü görevi üstleniyor.
RAMS PARK'TAN ETKİLENDİ
Virgil van Dijk'ın geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda Rams Park atmosferinden oldukça etkilendiği biliniyor. Özellikle taraftar desteğinin deneyimli savunmacı üzerinde olumlu bir iz bıraktığı ve oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe karşı sempati duyduğu öğrenildi.
PREMİER LİG'DE İSTİKRAR SEMBOLÜ
34 yaşındaki yıldız stoper, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Liverpool FC formasıyla Premier Lig'de oynanan 38 karşılaşmanın tamamında görev alan Van Dijk, istikrarıyla büyük takdir topladı. Sahadaki liderliği, fiziksel gücü ve oyun disipliniyle Avrupa'nın en güvenilir savunmacıları arasında gösterilen Hollandalı yıldızın transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.
ORTA SAHA İÇİN JOAO GOMES HAMLESİ
Galatasaray'ın, Premier Lig ekiplerinden Wolves'ta forma giyen Joao Gomes'i transfer listesine aldığı öğrenildi. Brezilyalı orta saha için maliyet araştırması yapan sarı-kırmızılıların önümüzdeki süreçte girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da 25 yaşındaki futbolcu için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR
Wolves ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Joao Gomes, İngiliz ekibinin orta sahadaki önemli isimleri arasında yer alıyor. Geride kalan sezonda toplam 41 karşılaşmada görev yapan Brezilyalı futbolcu, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ
Kariyerine Flamengo'da başlayan Joao Gomes, 2023 yılında 18.7 milyon euro bonservis bedeliyle Wolves'a transfer olmuştu. Brezilya Milli Takımı formasını 10 kez giyen orta saha oyuncusu, dinamik yapısı ve mücadele gücüyle dikkat çekiyor.
BİR STOPER DE FRANSA'DAN
Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılık ihtimali bulunan futbolcularla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Galatasaray'da yaz transfer döneminin önemli gündem maddelerinden biri Davinson Sanchez'in durumu oldu. Kolombiyalı stoper için gelecek teklifler değerlendirilirken sarı-kırmızılı yönetim olası ayrılık senaryolarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
B PLANI ALEXSANDRO
Savunma hattında oluşabilecek boşluğu kısa sürede doldurmak isteyen Galatasaray'ın, Lille forması giyen Alexsandro'yu transfer listesine aldığı öğrenildi. Fransız ekibinde yeni teknik yapılanmanın başlamasıyla birlikte kadroda değişikliklerin yaşanabileceği belirtilirken Brezilyalı savunmacının geleceği de merak konusu oldu.
GÜÇLÜ FİZİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR
26 yaşındaki Alexsandro, 1.91 metrelik boyu ve fizik gücüyle dikkat çekiyor. Hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan Brezilyalı stoper, savunmadaki sert oyun yapısının yanı sıra duran toplarda da önemli bir alternatif olarak gösteriliyor. Galatasaray yönetimi, savunma hattındaki olası değişikliklere karşı çalışmalarını sürdürürken Alexsandro ismi gündemdeki yerini koruyor.