Onur Özkan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Önce tabii ki övgülerden başlayım. 4 yıl üst üste şampiyonluk 1959'da başlayan profesyonel ligde ikinci kez yaşandı. Ve Okan Buruk bunu hem futbolcu hem de teknik adam olarak başardı. Süper Lig'de son 7 sezonda 5. kez şampiyonluk ve müthiş bir dominasyon.Tebrikler Okan hoca… Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tam 50 maç. İnişlere, çıkışlara, eleştirilere rağmen hedefe ulaşan futbolculara tebrikler… Hem saha dışında hem saha yine işini çok iyi yapan Başkan Dursun Özbek ve yönetime tebrikler… Galatasaray, Türkiye'nin Bayern'i olur mu bilinmez ama Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark inanılmaz bir rakam. Profesyonel lig tarihinde ilk kez bir takım ezeli rakipleriyle arasında böylesine bir makas açıyor. Üstelik hem sportif hem de ekonomik bir makas bu.Gelelim eleştirilere… Bu ekip şampiyonluğa rağmen, fiyat-performans anlamında bakıldığında lig tarihinizin en sorunlu futbolunu oynayan takımlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Okan Buruk ve yönetim için 1 hafta kutlama, sonra ders çalışma zamanıdır.Sezonun içinden çıkarılacak o kadar mesaj var ki! Gerekli dersler çıkarılırsa Galatasaray'ın bu ligde kısa vadede geçilebilmesi mümkün gözükmüyor. Eğer başarının getirdiği sarhoşlukla bazı şeyler yine görünmezden gelinirse, yeni sezonda bol bol Galatasaray'ın krizlerini konuşuruz.