CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Alkışlar ve büyük dersler
Onur Özkan
ONUR ÖZKAN
Tüm Yazıları

Alkışlar ve büyük dersler

Eklenme Tarihi 10 Mayıs 2026
Önce tabii ki övgülerden başlayım. 4 yıl üst üste şampiyonluk 1959'da başlayan profesyonel ligde ikinci kez yaşandı. Ve Okan Buruk bunu hem futbolcu hem de teknik adam olarak başardı. Süper Lig'de son 7 sezonda 5. kez şampiyonluk ve müthiş bir dominasyon.

Tebrikler Okan hoca… Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tam 50 maç. İnişlere, çıkışlara, eleştirilere rağmen hedefe ulaşan futbolculara tebrikler… Hem saha dışında hem saha yine işini çok iyi yapan Başkan Dursun Özbek ve yönetime tebrikler… Galatasaray, Türkiye'nin Bayern'i olur mu bilinmez ama Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark inanılmaz bir rakam. Profesyonel lig tarihinde ilk kez bir takım ezeli rakipleriyle arasında böylesine bir makas açıyor. Üstelik hem sportif hem de ekonomik bir makas bu.

Gelelim eleştirilere… Bu ekip şampiyonluğa rağmen, fiyat-performans anlamında bakıldığında lig tarihinizin en sorunlu futbolunu oynayan takımlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Okan Buruk ve yönetim için 1 hafta kutlama, sonra ders çalışma zamanıdır.

Sezonun içinden çıkarılacak o kadar mesaj var ki! Gerekli dersler çıkarılırsa Galatasaray'ın bu ligde kısa vadede geçilebilmesi mümkün gözükmüyor. Eğer başarının getirdiği sarhoşlukla bazı şeyler yine görünmezden gelinirse, yeni sezonda bol bol Galatasaray'ın krizlerini konuşuruz.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
O ders asla alınamadı! 03 Mayıs 2026 Çok daha iyi olanın zaferi 27 Nisan 2026 Umutların tükendiği anda 06 Nisan 2026 Kartviziti parçaladı! 05 Nisan 2026
Okan Buruk tarih yazdı: Guardiola’nın rekoruna ortak oldu!
Rekorların adamı
Son kez aşkın olayım: Mauro Icardi gözyaşlarıyla tribünleri selamladı
Son kez aşkın olayım
Osimhen duble yaptı kupa geldi! Galatasaray Süper Lig’in zirvesinde
Kral yine sahnede
Fatih Tekke’den Beşiktaş tribünlerine Sergen Yalçın tepkisi: Hiç yakıştıramadım
Yalçın’a yapılanları hiç yakıştıramadım
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ve yönetime istifa çağrısı: Tribünler sahaya sırtını döndü!
Tüpraş’ta büyük protesto