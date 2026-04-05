ONUR ÖZKAN

Kartviziti parçaladı!

Eklenme Tarihi 5 Nisan 2026

Futbol kartvizitlerle oynanmıyor. Formalar yeteri kadar terlemediği sürece, arkasında yazan isimlerin hiçbir önemi yok… Dün kağıt üzerindeki kalitenin; enerji, konsantrasyon ve disiplinle nasıl alt edildiğini izledik.


Trabzonspor resmen Galatasaray'ın kartvizitini yırtıp attı!..
Santrayla birlikte görüntü şuydu: Bir tarafta çok isteyenler ve savaşanlar, diğer tarafta ise istemeyenler ve sahada yürüyenler.
İki takım arasındaki konsantrasyon farkı o kadar büyüktü ki, hiç beklenmediği kadar tek taraflı bir maç çıktı ortaya.


Fatih Tekke'nin planı kusursuza yakındı. Takımın iskeletindeki 4 isimden 3'ünün yokluğunda oyunun organizasyonu merkezde değil, öndeki istasyonlar Onuachu, Zubkov ve Nwakaeme üzerinden yapıldı. Trabzonspor'un enerjisi de çok yüksek olunca ilk yarıdaki 1-0'lık skor Fatih Tekke'nin ekibini adeta üzdü. Galatasaray adına çok çarpıcı bir nokta var. Son dönemde kötü oynama işini bu kadar zirve noktada yapan başka bir takım görmedim. Galatasaray bazen öyle kötü oynuyor ki, sahadaki futbolu anlatmayı terminoloji yetersiz kalıyor.


İkinci yarının başındaki Singo golü, "Acaba Galatasaray geri dönecek mi?" dedirtti ama 2-3 dakika sonra oyun yeniden Trabzonspor lehine döndü. Ardından da galibiyet golü geldi bordo-mavililer adına. Tartışmasız şekilde çok daha fazla isteyen, çok daha fazla hak edenin kazandığı bir gece oldu. Galatasaray'ın hala önemli bir avantajı var ama Göztepe deplasmanında da kayıp gelirse o zaman çok başka şeyleri konuşuruz.

Bu filmin devamı ABD'de 01 Nisan 2026, Çarşamba Çıktık açık alınla 27 Mart 2026, Cuma Felaket bir gece 19 Mart 2026, Perşembe Önce kalite sonra mücadele 08 Mart 2026, Pazar
CHP’li Mustafa Bozbey’in ’Bursa paravan’ ağı: VEREV’le aldı SERES’le çoğaldı | Eski eş Selma Çapar itirafçı oldu: Aracı olarak kullanıldım
Bozbey'in eski eşi itirafçı oldu
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan’da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington’un çakılışı
İran'da iki C-130 yok edildi!
TAKVİM ne yazdıysa o! Özgür Özel’in sırtındaki 7.7 milyon TL’lik VIP kambur: Özkan Yalım’dan Beni ihraç edemezsiniz tehdidi
Özel'in "VIP" diyeti! Yalım'dan tehdit
CHP’nin uçkur sponsoru Bornova’da Eşki kokular! Denetimlerden sistematik zarar çıktı: Belediyenin TIR parkını kimlere peşkeş çektiler?
Bornova "Eşki"di! Sistematik zarar
Marmaris’te aile boyu saltanat I CHP’li belediyedeki hülleli atamanın perde arkası: Çifte huzur hakkı skandalı
Marmaris’te hülle yoluyla ballı atama