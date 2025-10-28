SON DAKİKA
Onur Özkan

Eklenme Tarihi 28 Ekim 2025

İbrahim Hacıosmanoğlu dün çok cesur ve gündemi sarsan açıklamalar yaptı. Öncelikle sayın başkanı kutluyorum. Yıllardır herkesin kapalı kapılar arkasında gizlice konuştuğu bir konuyu, TFF Başkanı olarak kameraların önünde, milyonların yüzüne söyledi. 27 Ekim 2025 tarihi artık Türk futbolunda bir milattır.

Eğer ki başlatılan soruşturmanın üzerine isim ayırt etmeksiniz aynı kararlılıkta gidilirse; yeşil sahaları illegal kazanç kapısı haline getirenler, onlarca futbolcunun, takımın hakkını yiyenler, masum taraftarların duygularıyla oynayanlar gereken cezaları alır. Burada dikkat edilmesini gereken bir nokta var. TFF en kısa sürede iç disiplin soruşturmasını yapıp, hakemliğin yüz karası olan bu isimleri kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Bu sayede hem çürük ve sağlam yumurtalar birbirinden ayrılır hem de gerçekten suçsuz olan insanlar özellikle sosyal medyada üzerinden asılsız suçlamalarla karşı karşıya kalmaz. Ayrıca bundan sonra oynanacak olan maçların sonuçları ve hakem kararları üzerindeki şaibelerin de ortadan kalkması için Merkez Hakem Komitesi içerisindeki temizlik hemen yapılmalıdır. Futbol iklimimizde zaten çok zayıflamış olan güven müessesesini yeniden inşa edebilmemiz için ivedilikle, doğru ve kararlı adımlar atılmalıdır.

