T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/201 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/201 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.23/12/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 509 Parsel

Yüzölçümü : 99.188 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1314 Parsel

Yüzölçümü : 30.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1050 Parsel

Yüzölçümü : 6.200 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 225.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1039 Parsel

Yüzölçümü : 6.700 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 245.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1014 Parsel

Yüzölçümü : 25.600 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 368 Parsel

Yüzölçümü : 2.688 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 215.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:00

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 572 Parsel

Yüzölçümü : 35.600 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 541 Parsel

Yüzölçümü : 23.800 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 543 Parsel

Yüzölçümü : 30.200 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 440 Parsel

Yüzölçümü : 15.000 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

