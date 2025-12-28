T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/201 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/201 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.23/12/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 509 Parsel
Yüzölçümü : 99.188 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:01
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1314 Parsel
Yüzölçümü : 30.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:01
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1050 Parsel
Yüzölçümü : 6.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:01
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:01
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1039 Parsel
Yüzölçümü : 6.700 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 245.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1014 Parsel
Yüzölçümü : 25.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:30
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 368 Parsel
Yüzölçümü : 2.688 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 215.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 572 Parsel
Yüzölçümü : 35.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:00
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 541 Parsel
Yüzölçümü : 23.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 543 Parsel
Yüzölçümü : 30.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:30
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 440 Parsel
Yüzölçümü : 15.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
