T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :29 Aralık 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2025 , 00:25
Giriş Tarihi :29 Aralık 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2025, 00:25

T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/201 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/201 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.23/12/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 509 Parsel
Yüzölçümü : 99.188 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1314 Parsel
Yüzölçümü : 30.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1050 Parsel
Yüzölçümü : 6.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1039 Parsel
Yüzölçümü : 6.700 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 245.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 1014 Parsel
Yüzölçümü : 25.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 368 Parsel
Yüzölçümü : 2.688 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 215.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:00

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 572 Parsel
Yüzölçümü : 35.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 541 Parsel
Yüzölçümü : 23.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 543 Parsel
Yüzölçümü : 30.200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Kutlu Köyü 440 Parsel
Yüzölçümü : 15.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02370889 #ilan.gov.tr