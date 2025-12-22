SON DAKİKA
Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Yükselen oyun

Eklenme Tarihi 22 Aralık 2025

Son dönemde ikinci yarılarda yaşanan büyük krizler aslında Galatasaray adına bir gerçeğin üstünü örtüyordu. O da ilk yarılarda oynanan güçlü oyundu. Fenerbahçe, Samsunspor, Monaco ve Antalyaspor maçlarında ilk yarıları güçlü bir oyunla geçen Galatasaray izlemiştik. Hem bireysel oyuncu performansları hem de oyun gücü anlamında yükselen bir takım görüntüsü vardı.

Ancak ikinci yarılar krize girince bu durum çok fazla konuşulmadı. Dün sanırım sezonun en tek taraflı maçını izledik desek abartmış olmayız. Burada Galatasaray'ın dominant performansı kadar Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'nın çağ dışı oyun anlayışı da büyük rol oynadı. 2. gol gelinceye kadar belki taraftarlar ve kenar yönetim biraz stres yaptı ancak oyun hiçbir zaman Galatasaray'ın puan kaybedeceğine dair bir işaret vermedi. Bireysel performanslars gelirsek...

Yunus Akgün yükselmeye devam ediyor. O yükseldikçe Galatasaray yükseliyor. Dün yine attı, oynadı, oynattı. Çok üst seviye bir performans sergiledi. Onun Galatasaray oyununa kattıkları çok değerli. Torreira, Barış, İlkay, Davinson ve Abdülkerim günün iyileri arasındaydı.

Son bir söz de Icardi için... Dün geçmiş maçlarına göre daha hareketli daha enerjik ve daha hırslıydı. Hala istenen düzeyde değil ancak Osimhen'in yokluğunda gösterdiği performans ve attığı gol çok önemliydi.

