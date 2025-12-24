Onur Özkan

PODCAST CANLI YAYIN
24 Aralık 2025

Maç öncesi en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Fenerbahçe'nin 12-13 eksiğe rağmen en az Beşiktaş kadar kaliteli bir kadroyla sahaya çıkmasıydı. Aslında bu, bir takım için övgüyle anlatılması gereken bir durumken, diğer takım için de trajikomikti!.. Sahaya çıkan 11'lerin kaliteleri birbirine yakın olsa da eksiklerden çok daha fazla etkilenen taraf net şekilde Fenerbahçe oldu. Çünkü birbiriyle oynama alışkanlığı neredeyse hiç olmayan bir takım vardı sahada. Ancak Beşiktaş da bu durumu lehine çevirebilecek görüntüden çok uzaktı. Buna rağmen temposuz ve pozisyon geçen maçta güzel bir organizasyonla golü buldu Sergen Yalçın'ın ekibi.

Sonra Beşiktaş adına yine bir derbi klasiği yaşandı ve öne geçtikten sonra saçma sapan bir hata geldi. Bence VAR'ın olduğu maçlarda ceza sahasında rakibin formasından çeken futbolcuya hemen oyunu durdurup IQ testi yapmak lazım. Abraham'ın hareketinin bir izahı olduğunu düşünmüyorum. İkinci yarının başıyla beraber daha fazla önde basan ve rakibini zorlayan bir Beşiktaş izledik. Kulübesinde gençlerden başka yedeği olmayan Fenerbahçe zaman geçtikçe yorulmaya da başladı. Tarık kritik anlardaki kurtarışlarıyla sahanın en iyilerinden birisi oldu. Ancak Kadıköy'ü çok seven Cerny yine tam zamanında sahneye çıktı. Sonuç olarak derbiyi daha çok isteyen, daha iyi oynayan ve daha çok ihtiyacı olan takım kazandı.

