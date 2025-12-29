Haberler

Son dakika: Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen araçta 3 çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki baba ve 3 çocuğu arama çalışmalarından kahreden haber geldi. 3 çocuğun cansız bedeni sudan çıkarılırken babayı ise arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 16:51

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan 4 kişiden 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp baba Halil Gündüz'ü arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Halil Gündüz yönetimindeki ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da olay yerinden takip etti.

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Araç içerisinde bulunan H.G. (42), isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

OTOMOBİL KANALDAN ÇIKARILDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şıldak, otomobilin vinç yardımıyla sudan çıkarıldığını söyledi.

3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Vali Şıldak, otomobilde 5 kişinin bulunduğunu, kazanın ardından araçtaki bir kişinin kendi imkanlarıyla sudan çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerimizin çalışması sonucu, 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Üzüntümüz büyük. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Araç sürücüsünün aracın içinde olmadığını gördük. Arama çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kayıp baba Halil Gündüz'ü arama çalışmaları bölgede devam ediyor.