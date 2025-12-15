PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Mücadele ve hastalık!
Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tüm Yazıları

Mücadele ve hastalık!

Eklenme Tarihi 15 Aralık 2025

Maç öncesi puan durumu ve iki takımın form durumuna rağmen "Yüzde 51 Beşiktaş" demiştim… Bu yorumu yaparken Trabzonspor'un eksikleri ve son dönem yaşanan savunma sorunları önemli referans olmuştu benim için. Ama daha da ötesi Beşiktaş adına skorların kapattığı oyun anlamındaki yükseliş ve bu maçları oynama özelliğini dikkate almıştım. Aslında ilk 38 dakika beni haklı çıkaran bir görüntü vardı Akyazı'da… Maça taraftar desteğiyle çok agresif giren Trabzonspor hırsını kontrol edemedi ve disiplinden kopunca ortaya beklenmedik bir görüntü çıktı.

Cerny, Toure ve Abraham üçlüsünün liderliğinde, geride kalan tüm haftaların ötesinde bir bitiricilik ortaya koydu Beşiktaş. Neredeyse 3 kez gidip rakip kaleye 3 gol attılar. Skor 1-3'e geldiğinde hem Trabzonspor'un enerjisi normal olarak düşmüştü ki kırmızı kart yetişti imdada. Ve 38. dakikadan sonra senaryo baştan aşağıya değişti. Fatih Tekke'nin ekibi ikinci yarıdaki takım ruhuyla 1 puanı hak etti. Galibiyet bile gelebilirdi. Özellikle Oulai, Mustafa ve Zubkov üst seviye performans verdi. Onuachu olsaydı tabelada 5-3 yazardı.

Beşiktaş cephesinde ise Fenerbahçe derbisinin karbon kağıda konmuş hali vardı. Eksik kalmak, hele bir de derbilerde çok zordur. Ancak Beşiktaş 1 kişi eksik oyunu dünyada en kötü oynayan takım olabilir. Kırmızı sonrası tamamen maçtan kopmak, tedavi edilmesi gereken bir hastalık! 3-1'den sonra belki 3-3 üzücü ancak ikinci yarıdaki oyunla 1 puana dua etmeliler.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yunus Akgün gerçekleri 14 Aralık 2025, Pazar Hâlâ en iyisi Galatasaray 02 Aralık 2025, Salı Artık süper lig seviyesinde 27 Kasım 2025, Perşembe Eskiye dönünce 26 Kasım 2025, Çarşamba
T.C. ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C. ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Akyazı’da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Kazanan futbol
Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Fırtına sert esti! Herkes haddini bilecek
Fırtına'dan sert paylaşım
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr’nin sorusunu yanıtladı: Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu
Sergen Yalçın Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı
Sergen Yalçın maçın ardından Takvim.com.tr’nin sorusunu yanıtladı: Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu
Sergen Yalçın Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı