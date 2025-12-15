Onur Özkan

Maç öncesi puan durumu ve iki takımın form durumuna rağmen "Yüzde 51 Beşiktaş" demiştim… Bu yorumu yaparken Trabzonspor'un eksikleri ve son dönem yaşanan savunma sorunları önemli referans olmuştu benim için. Ama daha da ötesi Beşiktaş adına skorların kapattığı oyun anlamındaki yükseliş ve bu maçları oynama özelliğini dikkate almıştım. Aslında ilk 38 dakika beni haklı çıkaran bir görüntü vardı Akyazı'da… Maça taraftar desteğiyle çok agresif giren Trabzonspor hırsını kontrol edemedi ve disiplinden kopunca ortaya beklenmedik bir görüntü çıktı.

Cerny, Toure ve Abraham üçlüsünün liderliğinde, geride kalan tüm haftaların ötesinde bir bitiricilik ortaya koydu Beşiktaş. Neredeyse 3 kez gidip rakip kaleye 3 gol attılar. Skor 1-3'e geldiğinde hem Trabzonspor'un enerjisi normal olarak düşmüştü ki kırmızı kart yetişti imdada. Ve 38. dakikadan sonra senaryo baştan aşağıya değişti. Fatih Tekke'nin ekibi ikinci yarıdaki takım ruhuyla 1 puanı hak etti. Galibiyet bile gelebilirdi. Özellikle Oulai, Mustafa ve Zubkov üst seviye performans verdi. Onuachu olsaydı tabelada 5-3 yazardı.

Beşiktaş cephesinde ise Fenerbahçe derbisinin karbon kağıda konmuş hali vardı. Eksik kalmak, hele bir de derbilerde çok zordur. Ancak Beşiktaş 1 kişi eksik oyunu dünyada en kötü oynayan takım olabilir. Kırmızı sonrası tamamen maçtan kopmak, tedavi edilmesi gereken bir hastalık! 3-1'den sonra belki 3-3 üzücü ancak ikinci yarıdaki oyunla 1 puana dua etmeliler.