SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Yunus Akgün gerçekleri
Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tüm Yazıları

Yunus Akgün gerçekleri

Eklenme Tarihi 14 Aralık 2025

Yazıya aslında sonda yazacağım cümle ile gireyim. Galatasaray kendi standardında oldukça bu ligde ondan şampiyonluk alabilecek bir takım ve bir kadro yok. Bu ligde ancak Galatasaray kendi kendini imha ederse başka bir şampiyonu konuşuruz. Düne gelirsek... Aslında son dönemde Okan Buruk'un ekibi adına maç başlangıçları ve ilk 45'ler hep yüksek seviyede oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor ve Monaco önünde hep bu görüntü vardı. İkinci 45'ler aşırı yorgunluk ve yıpranma yüzünden krize dönüşmüştü. Belki dün de buna benzer bir şey olabilirdi Ama Antalyaspor asla bu zorluğu çıkarabilecek seviyede değildi. Galatasaray adına bir oyuncu üzerinde fazlasıyla durmak lazım. O da Yunus Akgün...

SANE TAMAMEN SAHNEDE
Kadronun tüm merkezleri hücumda tek opsiyona sahip. Topu ayaklarına aldıklarında çok büyük oranda sadece pas üzerinden setlere katkı sağlıyorlar. Ama Yunus Akgün oraya girince işin rengi hemen değişiyor. Çünkü dar alanda adam geçiyor. Topla mesafe kat ediyor ve ayrıca çok iyi pasör. Galatasaray hücumlarına kattığı çeşitlilik çok büyük fark yaratıyor...

Dün sadece asistleri değil sette ve geçişte oyuna kattıkları bu takım için gerçekten paha biçilmez. Son söz Leroy Sane için... Alman yıldız artık tamamen sahnede. İyi oynadıkça özgüveni artıyor ve takıma aidiyeti yükseliyor... Dün her dokunuşu bu topraklarda oynanan oyunun çok ötesinde bir kalite içeriyordu.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hâlâ en iyisi Galatasaray 02 Aralık 2025, Salı Artık süper lig seviyesinde 27 Kasım 2025, Perşembe Eskiye dönünce 26 Kasım 2025, Çarşamba Kendini hiç sakınmıyor 22 Kasım 2025, Cumartesi
ALES 3 sonuçları açıklandı! ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr
ALES 3 sonuçları açıklandı!
Okula Gitmek İstemeyeni Göndermeyin! Ebeveynlik Koçu Açıkladı
Okula Gitmek İstemeyeni Göndermeyin! Ebeveynlik Koçu Açıkladı
Bugün okullar tatil mi? 10 Aralık 2025 kar tatili olan iller listesi: Erzurum, Kars...
Bugün okullar tatil mi?
9 Aralık Okullar Tatil mi? Son Dakika Valilik Açıklamaları
9 Aralık Okullar Tatil mi? Son Dakika Valilik Açıklamaları
KYK burs ödeme takvimi 2025-2026: TC kimlik numarasına göre KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?
KYK ödemeleri ne zaman yapılacak?