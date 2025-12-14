Onur Özkan

Yazıya aslında sonda yazacağım cümle ile gireyim. Galatasaray kendi standardında oldukça bu ligde ondan şampiyonluk alabilecek bir takım ve bir kadro yok. Bu ligde ancak Galatasaray kendi kendini imha ederse başka bir şampiyonu konuşuruz. Düne gelirsek... Aslında son dönemde Okan Buruk'un ekibi adına maç başlangıçları ve ilk 45'ler hep yüksek seviyede oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor ve Monaco önünde hep bu görüntü vardı. İkinci 45'ler aşırı yorgunluk ve yıpranma yüzünden krize dönüşmüştü. Belki dün de buna benzer bir şey olabilirdi Ama Antalyaspor asla bu zorluğu çıkarabilecek seviyede değildi. Galatasaray adına bir oyuncu üzerinde fazlasıyla durmak lazım. O da Yunus Akgün...

SANE TAMAMEN SAHNEDE

Kadronun tüm merkezleri hücumda tek opsiyona sahip. Topu ayaklarına aldıklarında çok büyük oranda sadece pas üzerinden setlere katkı sağlıyorlar. Ama Yunus Akgün oraya girince işin rengi hemen değişiyor. Çünkü dar alanda adam geçiyor. Topla mesafe kat ediyor ve ayrıca çok iyi pasör. Galatasaray hücumlarına kattığı çeşitlilik çok büyük fark yaratıyor...

Dün sadece asistleri değil sette ve geçişte oyuna kattıkları bu takım için gerçekten paha biçilmez. Son söz Leroy Sane için... Alman yıldız artık tamamen sahnede. İyi oynadıkça özgüveni artıyor ve takıma aidiyeti yükseliyor... Dün her dokunuşu bu topraklarda oynanan oyunun çok ötesinde bir kalite içeriyordu.