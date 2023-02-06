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Onur Özkan Onur Özkan
  • 06 Şubat 2023, Pazartesi

Kalite ve mental güç

EVİNDE derbiye çıkmış bir takım için bundan daha kötü bir senaryo olamazdı galiba.
12. saniyede hem de takımın iki kilit isminin bireysel hatası sonrası yenen bir gol. Ancak bu sezon Galatasaray'ı rakiplerinden ayıran en belirgin özelliklerden birisi de sakinlik ve öz güven. Belki 5-10 dakika sallandı Okan Buruk'un ekibi ama ardından hemen güçlü şekilde oyuna döndüler.
Mertens'in tam zamanlamalı golü iyice rahatlattı mental olarak takımı.
Belki Galatasaray ilk yarıda istediği hücum zenginliğine ulaşamadı ancak ikinci devre Torreira-Berkan ve Barış-Yunus hamleleri ile işler tamamen değişti.
Icardi'nin golüyle beraber rüzgarı da arkasına alan Galatasaray en az 4-5 net pozisyon da yakaladı. Okan Buruk bir kez daha yaptığı hamleler ile direkt oyuna ve skora etki etti.
Her geçen gün kulübede büyüyen bir teknik adam performansı izlettiriyor bizlere. Sonuç olarak Galatasaray seriyi 12'ye çıkardı. Üstelik bu süreçte Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyetleri alarak.
Trabzonspor için mükemmel başlayan bir gece hüsranla sona erdi. Özellikle 50'den sonra hem fizik hem taktik hem de mental olarak çok geriye giden bir takım izledik. Geçen sezon tam bu dönemde Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Avcı'nın ekibi bu kez ise şampiyonluğa havlu attı.

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