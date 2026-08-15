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Onur Özkan
ONUR ÖZKAN
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Bu da planlama dahilinde

Eklenme Tarihi 15 Ağustos 2026

Geçen sezonun finaline gidelim. Galatasaray, Antalyaspor önünde şampiyonluk maçında son dakikalara 2-2 girmişti. Ve Osimhen cezalıydı.

Aslında sadece bu maçta değil, Süper Lig'de sezonun yüzde 80'inde oyun hep krizler barındırıyordu içinde. Haziran başından bu yana her platformda anlatmaya çalıştık. "Değişim lazım, eskiyen yüzlerde vedalaşılmalı. Yeni heyecanlara ihtiyaç var" dedik. Herkes aynı şeyi söyledi ama bir tek Okan Buruk ve yönetim bu fikri reddetti.

Geçen sezonun finalinden sadece 1 farklı oyuncu 11'deydi dün.

Oyun problemleri de kadro gibi istikrarlı şekilde sahadaydı. Dün Galatasaray için çok kötü oynadı demek haksızlık olur. Mücadele de vardı sahada. Ancak Okan Buruk döneminde Rams Park'ta oluşan atmosfer, heyecan, enerji eskisinden çok farklıydı. Osimhen geçen sezonki gibi takımını tek başına sırtladı. Davinson geçen sezonki gibi tek vücut sahada, kafa başka bir dünyada oynadı. Sane ve Barış yine çok verimsizdi. Abdülkerim her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Yunus istekli ve verimsiz. Torreira zaten uzun süredir eskisi gibi değil. Futbolda en büyük yanlışlardan birisi sahadaki gerçeklerle inatlaşmaktır. Galatasaray geçen sezonun finalinden beri gerçeklere sırtını döndü. Dün de bunun bedeli ödendi. Gelelim transfere… Yönetimin ne yapmak istediğini bir tek onlar biliyor. Çünkü yaşananların bende mantıklı bir açıklaması yok. Belki de biri çıkar şöyle der: Bu puan kaybı da planlama dahilinde!

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