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İsrail'den küresel küstahlık: Yapay zeka videosuyla BM'yi ve Erdoğan'ı hedef aldılar

İsrail'den küresel küstahlık: Yapay zeka videosuyla BM'yi ve Erdoğan'ı hedef aldılar

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Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşması İsrail medyasında ve Tel Aviv yönetiminde deprem etkisine yol açtı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından skandal bir paylaşım yapıldı ve kürsüde İsrail aleyhine konuşan liderler papağan olarak tasvir edildi. İsrail bu paylaşım ile Birleşmiş Mİlletler'i aşağılarken terör devleti olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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