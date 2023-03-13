Akıllı futbol önemli 3 puan

BEŞİKTAŞ kağıt üzerinde oldukça zor gözüken bir deplasmanda 3 puanı kolay bir şekilde aldı. Şenol Güneş'in ekibi, Başakşehir'i yenerken çok sayıda doğruyu bir araya getirdi.

1- Güneş'in kazanan 11'i bozmaması önemli bir adımdı.

Ligin ilk devresine göre 11'inde 4 farklı isim olan bu takımın bir arada oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor.

2- Güneş'in dünkü oyun anlayışı son derece pragmatistti.

Tecrübeli hoca topu değil, skoru almayı hedefledi.

Başakşehir'in zaafları son derece iyi analiz edilmişti.

3- Bir takımın hem atanı hem tutanı iyi olacak. Mert haftalardır formunun zirvesinde.

Cenk Tosun istim üzerinde. Bu ikiliye Aboubakar da eklendi artık. Kamerunlu yıldız tartışmasız ligin şifrelerini biliyor.



BAŞAKŞEHİR YIPRANMIŞTI

Tabii ki Başakşehir'in çok zorlu bir zeminde yıpratıcı bir Avrupa maçından çıkması, Emre Belözoğlu'nun mecburen geniş bir rotasyona gitmesi ve erken kırmızı kart da Beşiktaş'ın galibiyetinde rol oynadı. Ancak tüm bunlar, Siyah-Beyazlılar'da taşların yerine oturmaya başladığı gerçeğini değiştirmiyor.



Güneş topu değil skoru istedi ve aldı

Aboubakar bu ligin şifresini biliyor