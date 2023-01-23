BUNDAN 2 hafta önce Beşiktaş'ın önünde çok zor bir fikstür vardı. Önce Konya sonra Kayseri deplasmanı...
Üstelik takımın durumu da pek umut verici değildi. Ancak Beşiktaş bu keskin virajdan 6 puanla çıkmayı başardı. Bu tamamen Şenol Güneş dokunuşudur.
Evet şu anda Beşiktaş uçmuyor, kaçmıyor. Ancak, bundan 4-5 hafta öncesine göre mental olarak artık çok daha güçlü. Futbolcular çok daha konsantre ve birlikte hareket ediyorlar. Bu takıma bir de Aboubakar girecek. 2-3 takviye daha yapılacağını düşünürsek Beşiktaş yarışta çok farklı bir konuma gelebilir. Özellikle orta alana yapılacak hamle, takımın ligdeki kaderini direkt etkiler diye düşünüyorum.
TOPLA OYNAMAK YETMEZ
Son 2-3 yılda Türk futbolunda önemli değişimler var. Eskiden Anadolu takımları topu 4 büyüklere verir ve ardından hata kollardı. Ancak Çağdaş Atan, Farioli ve Pirlo gibi teknik adamların da etkisiyle topa sahip olmak isteyen Anadolu takımlarının sayısı çoğaldı.
Ancak işin içine kalite koyamadıktan sonra topla oynamak sadece istatistik kağıdında rakam olarak kalıyor. Dün görüntü olarak Kayserispor oynadı ama Beşiktaş her rakip kaleye gittiğinde tehlike yaratıp 3 puanı aldı. Bu nedenle topu almak tabii ki önemli ancak oyunu ve skoru almaktan kesinlikle daha önemli değil.
Şenol Güneş dokunuşu
BUNDAN 2 hafta önce Beşiktaş'ın önünde çok zor bir fikstür vardı. Önce Konya sonra Kayseri deplasmanı...
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