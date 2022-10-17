Korkunun ecele faydası yok

VALERIEN Ismael koltuğunda rahat değil. Bu olumsuz psikoloji direkt sahaya yansıyor. Özellikle böylesine büyük ve kritik maçlar öncesi kafasında hep "yenilmeyeyim" düşüncesi ağır basıyor. Dün de aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi son 10-15 dakika dışında oyunu hiç alamadı Beşikaş.

Hatta 2-2'den önce taraftarların homurdanmaları ve protestoları da başlamıştı ki imdada Cenk'in golü yetişti. Sonuç olarak Beşiktaş bir iç saha derbisini daha, iyi futbol oynamadan beraberlikle bitirdi. Yine Ismael'in korkuları 3 puanın önüne geçti. Başkan Çebi, "Kupayı Ismael'le kaldıracağımıza inanıyorum diyor ama bence taraftarlar ve camia hiç de öyle düşünmüyor.

Trabzonspor cephesine gelince...

Abdullah Avcı fırtınalı denizde bence gemisini kıyıya başarıyla yanaştırdı.

Önce müthiş Monaco galibiyeti ile üzerlerindeki ölü toprağını attılar. Dün de Beşiktaş deplasmanında 70 dakika iyi bir iş çıkardılar. Hatta Enis Bardhi'nin o pozisyonu gol olsa 3 puanla evine dönerdi Trabzonspor.

Böylesine zorlu bir ortamda son derece sakin ve akıllı bir futbol oynadılar.

Belki tabelada beraberlik yazıyordu ama genel olarak oyunun galibi Trabzonspor oldu. Son bölümde geri çekilme de tamamen yorgunluk kaynaklıydı.