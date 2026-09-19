Kozinoğlu'nun öldüğü günün görüntüleri! Koğuşta 14 dakikalık sır karanlık: Bardağı neden yıkadılar?
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dava dosyasına giren güvenlik kameraları kafalarda büyük soru işaretleri yarattı. Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra kahve bardağının yıkanması ve yürüyüş sırasında ışıkların 14 dakika boyunca kapatılması dikkat çekti.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına çarpıcı görüntüler girdi.
Kozinoğlu'nun Ergenekon soruşturmasından tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un görüntüleri ortaya çıktı.
YÜRÜYÜŞ YAPARKEN IŞIK SÖNDÜ
Dava dosyasına giren kayıtlarda, Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleri ile şüpheli anlar saniye saniye yer aldı.
Hasan Atilla Uğur'un, Kozinoğlu'nun yürüyüş yaparken şüpheli bir şekilde ışıkları yaklaşık 14 dakika söndürmesi ve yine Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp hastaneye gider gitmez kahve içtiği bardağı yıkaması dikkatlerden kaçmadı.
Görüntülerde, Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit edildi.
Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü. Işıkların açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.
18 SANİYE ODASINDA KALDI
Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre, saat 18:57:10'da Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata çıktı. 18:57:20'de 5 numaralı odaya giren Yıldırım, 18:57:31'de bu odadan çıkarak Kaşif Kozinoğlu'na ait 4 numaralı odaya geçti. 18:57:49'da odadan çıkıp merdiven başına gelen Yıldırım, birkaç basamak indikten sonra durdu ve bir süre oyalandı.
Ardından tekrar 4 numaralı odaya dönen Yıldırım, 18:58:20'de sağ elinde beyaz bir nesneyle odadan çıktı. Alt kata inen Yıldırım'ın, Hasan Atilla Uğur'un yanına uğrayarak mutfağa yöneldiği görüldü.
BARDAĞI NEDEN YIKADILAR?
Görüntülerde en dikkat çeken ayrıntı Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından yaşanan bir an. Kozinoğlu'nun koğuşuna giren Hasan Atilla Uğur'un, Kozinoğlu'na ait kahve bardağını yıkaması zehirleme şüphesini artırdı. Başsavcılık, elde edilen bu kritik kamera kayıtları üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.
HABER: ATAKAN IRMAK
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