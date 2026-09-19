Kozinoğlu'nun Ergenekon soruşturmasından tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un görüntüleri ortaya çıktı.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN IŞIK SÖNDÜ

Dava dosyasına giren kayıtlarda, Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleri ile şüpheli anlar saniye saniye yer aldı.

Hasan Atilla Uğur'un, Kozinoğlu'nun yürüyüş yaparken şüpheli bir şekilde ışıkları yaklaşık 14 dakika söndürmesi ve yine Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp hastaneye gider gitmez kahve içtiği bardağı yıkaması dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde, Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit edildi.

Bu esnada Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptıkları görüldü. Işıkların açılmasının ardından Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği kayıtlara yansıdı.