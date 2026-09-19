Biman Airlines seferinde yaka paça kavga! Yolcular birbirine girdi! Uçak inince bir şok daha
Bangladeş'in Sylhet kentinden Londra'ya hareket eden Biman Airlines uçağında, iki yolcu arasında koltuk sırası yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu bir kavgaya dönüştü. Çocuklar ve yaşlı yolcuların da bulunduğu uçuşta büyük paniğe yol açan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son bulurken, olay resmi makamlara bildirilmediği için uçak Londra'ya indiğinde herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Havacılık uzmanları hava aracında güvenliği tehlikeye atan bu tür olayların hapis cezasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekerken, Londra Metropolitan Polisi basına yansıyan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
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