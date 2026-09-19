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Biman Airlines seferinde yaka paça kavga! Yolcular birbirine girdi! Uçak inince bir şok daha

Bangladeş'in Sylhet kentinden Londra'ya hareket eden Biman Airlines uçağında, iki yolcu arasında koltuk sırası yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu bir kavgaya dönüştü. Çocuklar ve yaşlı yolcuların da bulunduğu uçuşta büyük paniğe yol açan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son bulurken, olay resmi makamlara bildirilmediği için uçak Londra'ya indiğinde herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı. Havacılık uzmanları hava aracında güvenliği tehlikeye atan bu tür olayların hapis cezasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekerken, Londra Metropolitan Polisi basına yansıyan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

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Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Bangladeş'in Sylhet kenti kalkışlı Londra uçuşunda, iki yolcu arasında koltuk sırası yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocuklar ve yaşlı yolcuların da bulunduğu uçuşta yumruklar havada uçuştu.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Biman Airlines şirketine ait 787 Dreamliner model uçakta gerçekleşen olay, havada büyük paniğe neden oldu. BG-201 sefer sayılı uçuş sırasında çekilen ve kısa sürede yayılan görüntülerde, yolcuların birbirine yumruk savurduğu ve boğuştuğu görüldü.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

KIYAFETLER YIRTILDI, YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Yolculardan birinin diğerinin boynunu kavrayarak peş peşe yumruk attığı arbedede, bir diğer yolcunun ise siyah tişörtünün sırtından tamamen yırtıldığı anlar kameralara yansıdı.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Şok geçiren kabin ekibinin ilk anda donakaldığı, ardından diğer yolcularla birlikte müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdığı belirtildi.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Ancak yaşanan skandalın ardından uçak Çarşamba günü Londra Heathrow Havalimanı'na indiğinde herhangi bir polis müdahalesi veya gözaltı işlemi yapılmadı.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Biman Airlines sözcüsü, The Sun'a yaptığı açıklamada üç yolcunun koltuk yüzünden kavga ettiğini fakat daha sonra kendi aralarında anlaştıklarını ve herhangi bir yasal işlem yapmaya gerek kalmadığını belirtti.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA AÇILMADI

Resmi bir şikayette bulunulmadığı ve olay polise bildirilmediği için Heathrow Havalimanı'na inen uçakta hiçbir güvenlik görevlisi hazır bekletilmedi.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Havacılık uzmanları, bir hava aracının güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasıyla bu kişilerin normal şartlarda 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini, ancak makamların bilgilendirilmediğini belirtti.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi, 2016 Hava Seyrüsefer Düzenlemesi yasaları gereği, şikayet olmasa dahi "delile dayalı" dava açma hakkına sahip bulunuyor.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Ancak yetkililer, polis tarafından resmi bir soruşturma başlatılmadığı sürece hukuki bir adım atamayacaklarını belirtti.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Londra Metropolitan Polisi ise basına yansıyan video görüntülerinin bir kopyasını inceleme üzere teslim aldı.

Biman airlines uçağında koltuk tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Benzer bir olay, 2022 yılında yine aynı havayolunun Sylhet-Londra seferinde yaşanmış ve Heathrow Havalimanı'nda 7 yolcu polis tarafından gözaltına alınmıştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu Uçakta koltuk kavgası polisi harekete geçirdi!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya