Dele Alli çok etkisiz kaldı

VALERIEN Ismael yaklaşık 7 aydır Beşiktaş'ın başında ancak kendini camiaya kabul ettirebildiğini söyleyemeyiz. Bir de buna üst üste üç maçtaki puan kayıpları eklenince, Fransız hoca için Giresun maçı oldukça kritik bir hal almıştı. Üç yerli sıkıntısını yaşayan Ismael'in Muleka'yı kenara çekip Cenk Tosun'u değil de daha savunmacı Tayfur Bingöl'ü 11'e koyması bana göre yaşadığı gerilim ve kaybetme korkusunun sahaya net şekilde yansımasıydı.



SADECE KREDİ KAZANDI

Dün Beşiktaş iyi mücadele etti, ön alanda özellikle ilk yarıda iyi pres yaptı. Ama iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır! Böylesine yetenekli oyunculardan kurulu bir takımın 3. bölgede bu kadar etkisiz kalması net bir teknik adam başarısızlığıdır. Dünkü galibiyetle Ismael belki biraz daha kredi kazandı ancak Fenerbahçe derbisinden sonra da belirttiğim gibi Beşiktaş'ın Ismael'le bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Son bir not da Dele Alli için... Ne fizik ne de mental olarak iyi değil. Trabzon maçında kulübeye çekilmeli.



Ismael kaybetme korkusu yaşıyor

Dele Alli bu haliyle 11'de olmamalı