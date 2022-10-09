Vav TV İzle
Onur Özkan Onur Özkan
  • 09 Ekim 2022, Pazar

Dele Alli çok etkisiz kaldı

VALERIEN Ismael yaklaşık 7 aydır Beşiktaş'ın başında ancak kendini camiaya kabul ettirebildiğini söyleyemeyiz. Bir de buna üst üste üç maçtaki puan kayıpları eklenince, Fransız hoca için Giresun maçı oldukça kritik bir hal almıştı. Üç yerli sıkıntısını yaşayan Ismael'in Muleka'yı kenara çekip Cenk Tosun'u değil de daha savunmacı Tayfur Bingöl'ü 11'e koyması bana göre yaşadığı gerilim ve kaybetme korkusunun sahaya net şekilde yansımasıydı.

SADECE KREDİ KAZANDI
Dün Beşiktaş iyi mücadele etti, ön alanda özellikle ilk yarıda iyi pres yaptı. Ama iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır! Böylesine yetenekli oyunculardan kurulu bir takımın 3. bölgede bu kadar etkisiz kalması net bir teknik adam başarısızlığıdır. Dünkü galibiyetle Ismael belki biraz daha kredi kazandı ancak Fenerbahçe derbisinden sonra da belirttiğim gibi Beşiktaş'ın Ismael'le bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Son bir not da Dele Alli için... Ne fizik ne de mental olarak iyi değil. Trabzon maçında kulübeye çekilmeli.

Ismael kaybetme korkusu yaşıyor
Dele Alli bu haliyle 11'de olmamalı

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Onur Özkan Dele Alli çok etkisiz kaldı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA