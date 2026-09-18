Özgür Özel'den skandal! Vatandaşa beddua etti: Allah seni kahretsin
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyareti sırasında vatandaşlarla yaşadığı gergin anlar gündeme damga vurdu. 3600 ek gösterge siteminde bulunan yaşlı adama "Allah seni kahretsin" diyen Özel, börek ikram eden kadını da tersledi. Kameralara yansıyan o anlar kamuoyunda büyük tepki topladı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da vatandaşlarla bir araya geldiği esnada yaşanan iki farklı diyalogla tepkilerin odağı haline geldi.
VATANDAŞA BEDDUA: ALLAH SENİ KAHRETSİN
Özgür Özel, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüş sırasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret esnasında 3600 ek gösterge konusundaki talebini ve sitemini dile getirmeye çalışan yaşlı bir vatandaş ile Özel arasında ilginç anlar yaşandı. "3600 ek gösterge konusunda neden hiç sesiniz çıkmıyor" diyerek tepkisini dile getiren bir vatandaşa Özel,"Allah seni kahretsin" diyerek beddua ile yanıt verdi.
BÖREK GETİREN VATANDAŞI FIRÇALADI
Özel, ikramda bulunmak isteyen başka bir vatandaşa da sert çıktı. "Başkanım, börek istemişsiniz" diyerek yanına yanaşan kadına tepki gösteren Özel, "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" dedi.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
Saha çalışması sırasında yaşanan bu diyaloglar kısa sürede gündem olurken, Özel'in vatandaşa yönelik sarf ettiği sözler sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekti.