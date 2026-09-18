Ziyaret esnasında 3600 ek gösterge konusundaki talebini ve sitemini dile getirmeye çalışan yaşlı bir vatandaş ile Özel arasında ilginç anlar yaşandı. "3600 ek gösterge konusunda neden hiç sesiniz çıkmıyor" diyerek tepkisini dile getiren bir vatandaşa Özel,"Allah seni kahretsin" diyerek beddua ile yanıt verdi.