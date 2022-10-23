SÜPER Lig'in en sıkı mücadele eden iki takımı karşılaştı.
Başakşehir ilk yarıda oyunu ikinci bölgede kurarak sarı-lacivertlilere önlem aldı ve başarılı da oldu.
Top ilk yarıda Fenerbahçe'deydi ancak pozisyon verilmemişti. İkinci yarıda Başakşehir tamamen geri çekildi, buna anlam veremedim. İkinci yarıda Altay'ın son dakikadaki pozisyon hariç adını bile duymadım. 74. dakikada hücum bölgesinde yapılan Emre Mor, Rossi ve Pedro hamlesi tuttu. Emre'nin çabukluğu ve adam eksiltme özelliğini kullanması golün habercisiydi. Rossi'nin mükemmel şutu sarı-lacivertlilere 3 puanı getirdi.
Başakşehir'in ikinci yarıdaki oyunu, "Kadıköy'den 1 puanı kurtarırsak kardır" düşüncesiyle alındı gibi duruyor. Ancak kaliteli bir takım olan turuncu-lacivertliler, ilk yarıdaki oyun planına sadık kalsaydı, öne geçebilir, maçı da kazanabilirdi. Fenerbahçe çok önemli bir galibiyet alarak, hem yarıştaki bir rakibini geride bıraktı hem de Galatasaray ve Beşiktaş'tan önce sahaya çıkıp kazanarak rakiplerini baskı altına aldı. Bu sezon lig yüksek tansiyonlu geçecek...
74’teki hamle 3 puanı getirdi
SÜPER Lig'in en sıkı mücadele eden iki takımı karşılaştı.
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