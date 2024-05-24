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Lahey’den İsrail'e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah'ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı

Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika’nın geçtiğimiz hafta, İsrail'in Refah saldırısını durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönündeki talimat talebine ilişkin kararını verdi. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirirken İsrail'e bir ay süre verildiğini duyurdu ve saldırıların sona ermesi, Refah sınır kapısının açılması gerektiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 11:26 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:55
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı

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BM yüksek mahkemesindeki yargıçlar, Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçlayan daha geniş bir davanın parçası olarak İsrail'in Refah saldırısını durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönündeki talimat talebi hakkındaki kararını verdi.

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LAHEY'DE KARAR VERİLDİ: REFAH KAPISI AÇILMALI

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

Uluslararası Adalet Divanı "İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı" şeklindeki kararını açıkladı.

GÜNEY AFRİKALI AVUKATLAR REFAH İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Güney Afrikalı avukatlar geçtiğimiz hafta mahkemeden acil durum önlemleri alınmasını talep etmiş ve Filistin halkının hayatta kalmasını sağlamak için İsrail'in güney Gazze kentine yönelik saldırılarının "durdurulması gerektiğini" belirtmişti.

İSRAİL'DEN REFAH TEHDİDİ

İsrail hükümet sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, "Dünyadaki hiçbir güç İsrail'in vatandaşlarını korumasını ve Gazze'de Hamas'ın peşine düşmesini engelleyemez" dedi.

BM'nin en yüksek hukuk organının İsrail'e karşı vereceği kararın Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti üzerinde daha fazla diplomatik baskı oluşturması bekleniyor. Özellikle de son dönemde Avrupa ülkeleri art arda Filistin'i tanıdıklarını açıklarken Tel Aviv üzerindeki baskı giderek artıyor.

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