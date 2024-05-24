Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı

BM yüksek mahkemesindeki yargıçlar, Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçlayan daha geniş bir davanın parçası olarak İsrail'in Refah saldırısını durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönündeki talimat talebi hakkındaki kararını verdi.

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LAHEY'DE KARAR VERİLDİ: REFAH KAPISI AÇILMALI

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

Uluslararası Adalet Divanı "İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı" şeklindeki kararını açıkladı.