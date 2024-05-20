Oktay DERELİOĞLU

MAÇIN 60. dakikasına kadar ortada futbol yoktu.

Sezonun ilk yarısında oynanan futbolun bir benzerine tanıklık ettik. Fenerbahçe'ye mutlak galibiyet gereken bir maçta stoper Djiku'nun ön libero olarak başlaması yanlış bir karardı. Zaten 24 dakika içinde çift sarıdan atıldı. İlk hareketine de direkt kırmızı çıkabilirdi. İlk yarının en net pozisyonu Fred'in direğin hemen yanından auta giden şutuydu. Galatasaray ise rakip 10 kişi kalmasına rağmen hiçbir şey oynamadı. Güçlerini sahaya yansıtamadı. Şampiyonluk stresine girmiş gibiydiler. İkinci yarının son yarım saatinde ise az ama öz gelen bir Fenerbahçe ve oyunu kontrol etmeye çalışan bir Galatasaray izledik. Sarı-Lacivertliler'in 71'de Çağlar'la bulduğu gol, Galatasaray'ın iyice telaşlanmasına neden oldu. Bu dakikadan sonra 1 puanı ve şampiyonluğu getirecek golü arayan Galatasaray'ın oyunundaki panik havası dikkat çekti. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan golü atan Çağlar önderliğindeki savunma Galatasaray'a geçit vermedi.

Sonuca bakacak olursak 10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyen ve zor bir atmosferden 3 puan çıkaran Fener umudunu son haftaya taşıdı.

Galatasaray rakip 10 kişi kalmasına rağmen gücünü sahaya yansıtamadı.

G.Saray şampiyonluk stresine girmiş gibiydi.