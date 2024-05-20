SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe pes etmedi
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 20 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Fenerbahçe pes etmedi

MAÇIN 60. dakikasına kadar ortada futbol yoktu.
Sezonun ilk yarısında oynanan futbolun bir benzerine tanıklık ettik. Fenerbahçe'ye mutlak galibiyet gereken bir maçta stoper Djiku'nun ön libero olarak başlaması yanlış bir karardı. Zaten 24 dakika içinde çift sarıdan atıldı. İlk hareketine de direkt kırmızı çıkabilirdi. İlk yarının en net pozisyonu Fred'in direğin hemen yanından auta giden şutuydu. Galatasaray ise rakip 10 kişi kalmasına rağmen hiçbir şey oynamadı. Güçlerini sahaya yansıtamadı. Şampiyonluk stresine girmiş gibiydiler. İkinci yarının son yarım saatinde ise az ama öz gelen bir Fenerbahçe ve oyunu kontrol etmeye çalışan bir Galatasaray izledik. Sarı-Lacivertliler'in 71'de Çağlar'la bulduğu gol, Galatasaray'ın iyice telaşlanmasına neden oldu. Bu dakikadan sonra 1 puanı ve şampiyonluğu getirecek golü arayan Galatasaray'ın oyunundaki panik havası dikkat çekti. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan golü atan Çağlar önderliğindeki savunma Galatasaray'a geçit vermedi.
Sonuca bakacak olursak 10 kişi kalmasına rağmen pes etmeyen ve zor bir atmosferden 3 puan çıkaran Fener umudunu son haftaya taşıdı.

Galatasaray rakip 10 kişi kalmasına rağmen gücünü sahaya yansıtamadı.
G.Saray şampiyonluk stresine girmiş gibiydi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Oyun kalitesi hiç yoktu 19 Mayıs 2024, Pazar Finali Mert kurtardı 08 Mayıs 2024, Çarşamba Hiç şansı kalmadı 07 Mayıs 2024, Salı Galibiyeti hak etti 04 Mayıs 2024, Cumartesi
ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ADANA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
ADANA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Seda Sayan’dan boşanma iddialarına sert cevap!
Seda Sayan'dan boşanma iddialarına sert cevap!
İZLE I Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol
Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol
SON DAKİKA