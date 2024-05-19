Oktay DERELİOĞLU

ARTIK ligin son maçları.

Beşiktaş adına çok fazla iddiası olmayan ancak Hatay için ligde kalmak adına hayati önem taşıyan bir maçtı. Maçı daha çok isteyen taraf konuk takımdı. Beşiktaşlı futbolcuların kafası kupa finalinde gibiydi.

Siyah-Beyazlılar bu tip maçları fazlasıyla oynadı. Oyun kalitesi çok düşüktü. Semih'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Milli takım olayı ve yönetimin "Kırmızı çizgimiz" dediği genç yıldız o dönemden beri inanılmaz bir düşüş içerisinde. Psikolik bir yardım lazım Semih'e.



HATAY İÇİN ÜZÜCÜ

Tekrar maça dönecek olursak Hatay ikinci golü bulduktan sonra geriye çekilip skoru korumak istedi. Bu dakikadan itibaren Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıkmaya çalıştı. Birkaç pozisyon da yakalayan Siyah- Beyazlılar son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 1 puanı kurtarmış oldu.

Hatayspor adına üzücü bir puan kaybı oldu. Dediğim gibi oyun kalitesini olmayan bir maç izledik. Taraftarlar da artık Trabzonspor ile oynanacak kupa finalini bekliyor. Siyah-Beyazlılar'ın kötü geçen sezonda tek hedefi artık sezonu kupayla tamamlamak olacaktır.



"Beşiktaşlı futbolcuların akılları Trabzonspor ile oynanacak kupa finalinde gibi.

Sahaya kalite koyamadılar."