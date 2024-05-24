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TV'lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB'den izinsiz beyan verene hapis

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik ön gören kanun teklifi Meclis'e geldi. Askeri Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre Milli Savunma Bakanlığı'nda kamu görevlisi iken bu sıfatı sona erenlerin, bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin, MSB'den izin almaksızın beyanat vermeleri yasaklanıyor. Karara uymayanlar için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası gündemde. Böylelikle TV'lerde boy gösteren, elleri çubuklu asker kimlikli emeklilerin çeşitli ünvanlarla yaptığı yorumların ve bilgi olarak paylaştığı detayların oluşturabileceği zaafiyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:35 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:42
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis 1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis 2

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin birçok başlıkta değişiklik ön görüyor.

TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis 3

Askeri Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadro ve kuruluşunda kamu görevlisi iken bu sıfatı sona erenlere, Bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin konularda, MSB'den izin alınmaksızın, rütbeleri dışında, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak, beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamada bulunmaları halinde, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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