KADIKÖY'DEKİ derbiye her iki takım da oldukça iştahlı bir şekilde başladı ve ortaya tempolu bir futbol çıktı. Fenerbahçe'nin erken kırmızı kartla 10 kişi kalması ile Sarı-Lacivertliler adına işler zorlaştı. Kırmızıdan sonra Trabzon'un öne geçmesiyle ise Bordo-Mavililer ilginç bir şekilde frene bastı. Trabzonspor hem skor avantajını aldığı hem de 1 kişi fazla oynadığı maçta rakibine oyunda üstünlük kuramadı. Rakip kaleye de eşitlik golünü ağlarında görene kadar çok fazla gitmedi. Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında net bir şekilde büyük bir avantaj kaybettiğini söyleyebiliriz.
Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen iyi mücadele etti ve taraftarının önünde oyuna zaman zaman ağırlığını koydu. Trabzonspor'un her şeye rağmen maçı koparacak pozisyonları da vardı. Özellikle Nwakaeme son bölümde çok net bir fırsatı harcadı. Fenerbahçe ise her şeye rağmen aldığı 1 puanla taraftarını mutlu etmeyi başardı. Bordo-Mavililer taraftarların ise aynı durumda olduğunu söyleyemeyiz.
Trabzon rakip kaleye gitmedi
Nwakaeme cömert davrandı
Trabzon fırsat tepti
KADIKÖY'DEKİ derbiye her iki takım da oldukça iştahlı bir şekilde başladı ve ortaya tempolu bir futbol çıktı. Fenerbahçe'nin erken kırmızı kartla 10 kişi kalması ile Sarı-Lacivertliler adına işler zorlaştı. Kırmızıdan sonra Trabzon'un öne geçmesiyle ise Bordo-Mavililer ilginç bir şekilde frene bastı. Trabzonspor hem skor avantajını aldığı hem de 1 kişi fazla oynadığı maçta rakibine oyunda üstünlük kuramadı. Rakip kaleye de eşitlik golünü ağlarında görene kadar çok fazla gitmedi. Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında net bir şekilde büyük bir avantaj kaybettiğini söyleyebiliriz.
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