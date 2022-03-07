Vav TV İzle
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 07 Mart 2022, Pazartesi

Trabzon fırsat tepti

KADIKÖY'DEKİ derbiye her iki takım da oldukça iştahlı bir şekilde başladı ve ortaya tempolu bir futbol çıktı. Fenerbahçe'nin erken kırmızı kartla 10 kişi kalması ile Sarı-Lacivertliler adına işler zorlaştı. Kırmızıdan sonra Trabzon'un öne geçmesiyle ise Bordo-Mavililer ilginç bir şekilde frene bastı. Trabzonspor hem skor avantajını aldığı hem de 1 kişi fazla oynadığı maçta rakibine oyunda üstünlük kuramadı. Rakip kaleye de eşitlik golünü ağlarında görene kadar çok fazla gitmedi. Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında net bir şekilde büyük bir avantaj kaybettiğini söyleyebiliriz.
Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen iyi mücadele etti ve taraftarının önünde oyuna zaman zaman ağırlığını koydu. Trabzonspor'un her şeye rağmen maçı koparacak pozisyonları da vardı. Özellikle Nwakaeme son bölümde çok net bir fırsatı harcadı. Fenerbahçe ise her şeye rağmen aldığı 1 puanla taraftarını mutlu etmeyi başardı. Bordo-Mavililer taraftarların ise aynı durumda olduğunu söyleyemeyiz.
Trabzon rakip kaleye gitmedi
Nwakaeme cömert davrandı

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Trabzon fırsat tepti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA