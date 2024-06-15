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Zehir tacirlerine geçit yok: Farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel olundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı." denildi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 08:58 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:17
Zehir tacirlerine geçit yok: Farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel olundu

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı." denildi.



İşte Ticaret Bakanlığından yapılan açıklama:

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Kapıları'nda uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Esendere'de 58 kilogram afyon sakızı, Kapıkule'de 226 kilogram esrar, Dilucu'nda 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÜZÜM KUTULARINA GİZLENMİŞ 58 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI
Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ticaret Bakanlığı Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen bir tır Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takibe alındı. Türkiye üzerinden transit kuru üzüm yükü taşıyan tırda ilk kontroller gerçekleştirildi. Ekipler tarafından x-ray taramasına sevk edilen araç üzerinde yapılan tarama işlemi sonrası şüpheli bazı görüntüler tespit edildi. Bunun üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik dedektör köpekler ile birlikte detaylı arama yapıldı.



Gümrük Muhafaza ekiplerinin hassasiyetle yürüttükleri aramada, kuru üzüm ambalajlarının kartonları içerisine profesyonelce gizlenmiş uyuşturucu madde paketleri tespit edildi. Üzüm kutularının tamamı kontrol edildiğinde, mukavvalar içerisine gizlenmiş toplam 58 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

EDİRNE'DE 226 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI
Ticaret Bakanlığı Edirne, İstanbul ve İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda müşterek bir operasyona imza attı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek Gümrük Muhafaza Narkotik Birimlerince yakın takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından x-ray taraması yapılan araçta şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.

DİLUCU GÜMRÜK KAPISI'NDA "KEÇİ KILI" YÜKLÜ TIRA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu ise Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen "keçi kılı" yüklü bir tıra yönelik gerçekleştirildi.

Öncelikle araç riskli görülerek araç x-ray taramasına sevk edildi. Uzman x-ray operatörlerinin tırda şüpheli yoğunluk tespit etmesinin üzerine, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.

Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesinin ardından eşyadan numuneler alındı ve teste tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

FARKLI TÜRLERDE 357 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YURDA GİRİŞİNE ENGEL OLUNDU
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza ekipleri başta gençlerimiz olmak üzere, toplum sağlığını ve ülke güvenliğini koruma mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürmektedir.

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