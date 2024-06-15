Zehir tacirlerine geçit yok: Farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel olundu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından x-ray taraması yapılan araçta şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.

DİLUCU GÜMRÜK KAPISI'NDA "KEÇİ KILI" YÜKLÜ TIRA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu ise Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen "keçi kılı" yüklü bir tıra yönelik gerçekleştirildi.



Öncelikle araç riskli görülerek araç x-ray taramasına sevk edildi. Uzman x-ray operatörlerinin tırda şüpheli yoğunluk tespit etmesinin üzerine, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı.

Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesinin ardından eşyadan numuneler alındı ve teste tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.