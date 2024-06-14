T.C. İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48145718-2022/273-Ceza Dava Dosyası

İLAN KARARI

İş yerinde veya bunların eklentilerinde, gece vaktinde nitelikli yağma ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanık İbrahim Halil DOĞANAY hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verilmiş olup, dosyamız müştekisi Mohammad Reza Hashem KHANLOU adına çıkarılan tebligatın bila ikmal dönmesi nedeniyle İstanbul İlGöç İdaresi ile yapılan yazışma sonucunda müştekinin düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi ve sisteme kayıtlı adresinin bulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince mahkememizin 27/02/2024 tarih ve 2022/273 Esas, 2024/64 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE YAYIMLANARAK İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 12/06/2024

MÜŞTEKİ:MOHAMMAD REZA HASHEM KHANLOU, Amır Hosseın ve Masuma oğlu, 1997 İran doğumlu

Basın No: ILN02049335

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