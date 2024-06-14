TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
DEMİRYOLU II TREN FERBOTUNUNSÖRVEYİNİN YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2024/809696
- İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi LİMAN İŞLETMESİ .Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası :0216348 80 20 /4707-4334
c) Elektronik Posta Adresi :alizengin@tcdd.gov. tr
- İhale konusu malın adı ve miktarı : DEMİRYOLU II TREN FERBOTUNUNSÖRVEYİNİN YAPILMASI İŞİ
- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
- Tekliflerin TCDD İşletmesi LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09/07/2024 günü saat 14:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
- İhale dökümanı TCDD İşletmesi LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi LİMAN İŞLETMESİ üdürlüğü veznesinden KDV Dahil 1000 TL bedelle temin edilebilir.
- Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
Basın No: ILN02049369
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