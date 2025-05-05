Oktay DERELİOĞLU

ipe un sermiş olan ve'lükten başka bir hedefi kalmayan'ın şampiyonluk şansı mucizelere bağlı olanönünde sahadan nasıl bir skorla ayrılacağı merak konusuydu.Kağıt üzerindeağır favori olmasına rağmen'ın bu sezon büyük maçlarda gösterdiği reaksiyontaraftarları biraz olsun, "Acaba bu maçı da kazanacak mıyız?"düşüncesine itiyordu.inanın her haftaile oynasa şampiyon olur. Dünkü skortan çok'ın işine yaradı.İki takım da etkili bir oyun ortaya koyamadı.de ne istek ne de hırs vardı.geçen haftane oynadıysaonu oynadı.Dünkü maçta ön plana çıkan oyuncu yoktu. Ancakkalesinde güven verdi.'nin ataklarında yerinde müdahaleler yaparak maçın skoruna etki etti. Taktik açısından iki takımın da sınıfta kaldığını söylemek doğru olur. 2 ekip de, "anlayışındaydı. Sonuçtamaçı galip bitirerek 3.'lük yarışında avantaj sağladı.