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Saldım çayıra mevlam kayıra

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 5 Mayıs 2025
LİGDE ipe un sermiş olan ve 3.'lükten başka bir hedefi kalmayan Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı mucizelere bağlı olan Fenerbahçe önünde sahadan nasıl bir skorla ayrılacağı merak konusuydu.

Kağıt üzerinde Fenerbahçe ağır favori olmasına rağmen Beşiktaş'ın bu sezon büyük maçlarda gösterdiği reaksiyon Siyah-Beyazlı taraftarları biraz olsun, "Acaba bu maçı da kazanacak mıyız?"düşüncesine itiyordu. Beşiktaş inanın her hafta Fenerbahçe ile oynasa şampiyon olur. Dünkü skor Beşiktaş'tan çok Galatasaray'ın işine yaradı.

İki takım da etkili bir oyun ortaya koyamadı. Fenerbahçe'de ne istek ne de hırs vardı. Beşiktaş geçen hafta ne oynadıysa onu oynadı.
Dünkü maçta ön plana çıkan oyuncu yoktu. Ancak Mert Günok kalesinde güven verdi.

Fenerbahçe'nin ataklarında yerinde müdahaleler yaparak maçın skoruna etki etti. Taktik açısından iki takımın da sınıfta kaldığını söylemek doğru olur. 2 ekip de, "Saldım çayıra mevlam kayıra"anlayışındaydı. Sonuçta Beşiktaş maçı galip bitirerek 3.'lük yarışında avantaj sağladı.

"2 takımda da ön plana çıkan oyuncu yoktu. Taktik açısından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş dün sınıfta kalmıştır"

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