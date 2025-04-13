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Kartal Avrupa dışı kalabilir

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 13 Nisan 2025

LİGDE üçüncülükten başka hiçbir beklentisi olmayan Beşiktaş'ın Kasımpaşa'dan sonra bir başka çetin ceviz olan Başakşehir ile karşı karşıya gelmesi gerçekten fikstürün azizliğiydi.

Başakşehir gibi kendisine her zaman ters gelen bir rakip karşısına Kartal sancılı bir şekilde çıktı.

Çünkü savunmadaki sıkıntıların yanı sıra Semih'in cezası ve Emirhan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmaları Siyah-Beyazlılar için ciddi bir handikap oluşturuyordu.

Ancak Samsunspor'un yenildiği bir haftada Beşiktaş için Başakşehir maçını kazanmak üçüncülük yolunda atılacak dev bir adım olacaktı. Beşiktaş maça etkisiz başladı.

Kendi saha ve seyircisi önünde her iki yarıda da cılız ataklar yapmaktan öteye gidemedi.

Rakibi önünde daha etkili görünmesine rağmen Başakşehir belli ki Beşiktaş'ı çok iyi etüt etmiş. Az ama etkili hücumlar yaptılar.

Kartal için artık söylenecek bir şey yok.

Solskjaer ne denerse denesin bu takımda hayat yok. Beşiktaş için her maç angarya taraftar için de kelimenin tam anlamıyla bir işkence. Böyle gittiği takdirde Beşiktaş için Avrupa bile hayal olacak gibi görünüyor. Bu takım gelecek sezon baştan aşağı değişmezse çöküş daha da hızlı sürer.

"Beşiktaş için söylenecek bir şey yok. Bu takım ne yaparsa yapsın, ne denerse denesin hayat yok. Bu gidişle Avrupa kupaları hayal olur."

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