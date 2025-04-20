Oktay DERELİOĞLU

HAFTALARDIR galibiyete hasret kalan ve kupadan sonra lige de havlu atmak üzere olan Beşiktaş için Göztepe karşılaşması önemli virajlardan biriydi. Siyah-Beyazlılar bu sezon biri lig biri kupa olmak üzere rakiplerine 2 kez yenilerek ağır bir hasar almıştı. Üstelik bu mağlubiyetleri kendi seyircisi önünde aldığından maçtan önce Göztepe favori gösterilen taraftı. Beşiktaş'ın işi kağıt üzerinde gerçekten çok zordu. Bu nedenle Solskjaer'in bu kez takımı nasıl bir sistemle sahaya süreceğini ben de çok merak ediyordum. Beşiktaş ilk yarı ilk 20 dakika çok iyiydi ama ondan sonra vites düştü. Rafa, Rashica, Gedson ve Chamberlain ilk devre iyiydi ama ikinci yarı hızlı bir düşüş yaşandı. İsmail'in attığı gol belki moralleri bozdu ama ne olursa olsun Beşiktaş böyle olmamalı.

Immobile'ye kamyon dolu para verildi ama oyuna bile alınmadı.

Ben Immobile'nin yerinde olsam futbolu bırakırdım. Maçın genelinde Göztepe çok bilinçli bir oyun oynadı. Beşiktaş ise şahsi becerilerle sonuca gitmeye çalışan bir takım görüntüsündeydi. Beşiktaş da sular durulmuyor. Dünkü sonuçtan sonra Beşiktaş'ın ilk 4'e girme şansının bile zor olduğunu düşünüyorum.

"Göztepe disiplinli bir takım. Beşiktaş ise şahsi becerilerle sonuca gitmeye çalışıyor.

Kartal'ın ilk 4'e girme şansı azalıyor"