Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ ligin son haftalarına doğru rutin maçlarından birini oynadı. Hatay pozisyonu itibariyle küme düşmüş bir takım. Ancak Beşiktaş bana göre maçta bazı bölümlerinde özellikle ilk yarıda Hatay'a karşı üstün oynayamadı. Ciro Immobile 3 gol attı. 2'si penaltı. Attığı takım Hatay. Kendi adıma attığı golleri başarılı saymıyorum. bu golleri atmaya haftalar öncesinden başlamalıydı. Bu maç benim için Immobile adına "Kendine geldi" diyemem. Beşiktaş adına da bunu söyleyemem. Fakat atılan goller, galibiyet önemlidir. Beşiktaş'ın skor yükünü çeken Rafa Silva ve Gedson yine etkiliydi. Maalesef sezon genelinde yine aynı oyunu oynuyor. Takım savunması çok zayıf. Takım bütünlüğünde bölünlemeler.

Hatay bile golü bulduktan sonra 4-5 net pozisyon yakaladı.

Fenerbahçe maçında da yine aynı oyunu oynayacak.

Solskjaer'i başarılı bulmuyorum.

Bu galibiyete rağmen oyunsal anlamda iyi değildi. Hatay 4-1'den sonra karşı karşıya pozisyon buldu.

Bunlar hep bir takımın gidişatında negatif faktörler oluyor. Siyah- Beyazlılar'ın bu sezonu Samsun ve Eyüp'ün önünde üçüncü bitirip Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Yeni sezon iyi bir planlama şart.

"Beşiktaş ligden düşen Hatay'a karşı bile net pozisyonlar verdi. Solskjaer'i alınan zafere rağmen başarılı bulmuyorum."