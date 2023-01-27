Ahiretteki amel defteri nedir? Nasıldır?

CEVAP: Ahirette diriltilenlere dünyadaki yaptıklarının yazıldığı defterler dağıtılır. Buna amel defterleri denir. Elbette bu defterlerin niceliğini bilemeyiz. Bunların geniş, her şeyin kayıt altına alındığını birer defter -kitap- olduğunu biliyoruz. Bu husuta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor:

"Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!" derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez." (Kehf/49)

Bazılarına kitapları sağ elinden verilir. Kur'an bunlara "Ashab-ul Yemin" sağcılar der. Bazılarına kitapları sol elinden verilir. Kur'an bunlara "Ashab-ul Şimal" solcular der. (İsra/14)

SORU: Amel defterlerinin kaynağı nedir?

CEVAP: İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunan melekler; Kiramen Katibin, Hafaza ve Rakib Atid gibi isimlerle anılırlar. (En'am/61; Enbiya/94; Kaf/18; Zuhruf/80)

Cehenneme gireceklere soldan; Cennete gireceklere sağdan verilecek olan kitaplar bunlardır. Cennetliklere sağ elden, cehenneme girenlere soldan veya arkadan verilecek. (Hakka/19; İnşikak/7,10)

Bu kitaplarda başka nelerin yazıldığını ancak Allah bilir. Orada büyük, küçük her iyilik ve günah yazılıdır. Bütün bunlar meleklerce korunmuş ve tespit edilip inkâr edilemeyecek şekilde yazılmıştır. Hiçbir insan bu yazılanları inkâr edemeyecek.

SORU: Kişi ölünce amel defteri kapanır mı?

CEVAP: Evet. Kişi ölünce -amel yapamayacağı için- amel defteri de kapanır. Ancak bazı şeyler var ki onlar; kişi ölmüşse de amel defterine eklenir. Bunlar da şunlardır;

1- Sadaka-i Cariye. Yani insanlara faydası devam eden sadakalar. Çeşme, camii, hastane, bakım evi, yetimhane, çocuk ıslah evi gibi yerler. Bu yerleri yapan kişi ölse de amel defterine sevap eklenir durur.

2- Kendisinden insanların yararlandığı faydalı ilim. Bu ilim manevi veya maddi, meşru ilimler olabilir.

3- Kişinin öldükten sonra kendisine dua eden dindar, salih evladı.