Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/340558 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/340558 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.400.000,00 TL 1 Taşıt 34lus56 Plakalı, 2024 Model, MERCEDES-BENZ Marka, 936916C0313652 Motor No'lu, NMB96302012243245 Şasi Nolu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 11:52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:52

19/12/2025 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02366758 #ilan.gov.tr