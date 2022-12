Bidat nedir? Haram mıdır?

Cevap – 1) Dinde aslı olmayan bir şeyi (herhangi bir ibadet veya uygulamayı) dine sokmak bidattır.

Bu anlamdaki bid' at – aslı olmayanı var etmek Hz. Peygamerin ifadeleriyle kınanmıştır.

Şöyle buyurmuştur Efendimiz: Kim emrimizin uygulamamızın dışında bir iş yaparsa o iş reddedilmiştir. (Buhâri,Müslim)

Dine sokuşturulan köksüz her yeni şey bidat tır.

Her bid' at da sapkınlıktır. (Ebu Davud)

Nitekim Kuran- ı Kerim ehli kitabın uyguladığı ruhaniyeti de bid' at olarak nitelemiştir. (Hadid Suresi, 27)

Ancak bid' at ın biri türü var ki buna hasene denir. Dinde kökeni olup unutulan ve sonradan yeniden hayatı kazandırılan bir tür bid' at tır. Yukarıdaki gibi değerlendirilmiştir. Bunlara " iyi", "zararsız", dinin temelinde var olan, insanın temelinde var olmayan bid' at – yenilik anlamından hasene yani iyi bid' at denmiştir. Buna dair en bilinen örnek Hz. Ömer' in " Bu ne iyidir, ne güzel bir bid' at tır dediği teravih namazının cemaatle kılınması hadisesidir. Bilindiği gibi teravih namazını Efendimiz birkaç gece cemaatle kıldırdı sonradan herkes ferdi kılsın istedi. Hz. Ebubekir döneminde de böyle devam etti.

Ancak Hz. Ömer dönemine gelince Müslümanlar cami imamının arkasında teravihi cemaatle kılmaya başladılar. Hz. Ömer bunu görünce sevinde ve bu ne güzel bir uygulama anlamında ne iyi bid' at tır dedi böylece bu uygulamayı onayladı. Zira bu uygulamanın aslı vardı. Ve Hz. Peygamber ramazan ayında birkaç gece teravihi cemaatle kıldırdı. Ancak bu haber yayılınca 2-3 gün içinde yatsı namazından sonra camii de toplanan cemaat büyük bir kitleye ulaştı. Efendimizde; Yüce Allah teravihi farz kılar ve ümmet de kılamaz endişesi ile cemaatle kılmayı terk etti.

Soru - 2) Kaç türlü münafık var?

Cevap – 2) Aslında iki türlü münafık vardır. İnançta münafık, amelde münafık. İnançta münafık şöyledirler: içlerinden ; Allaha, Peygambere, Kurana, İslam'a inanmazlar ama diliyle inandıklarını söylerler. Bunlar kafirdirler tabi biz bunları bilemeyiz. Ancak din hakkındaki ifadelerinde dine düşman oldukları görülürse durumları hakkında bir kanaat sahibi olunabilir. Bunları ortaya çıkaran en önemli özellikleri şunlardır: Allah ve Peygamberlerine ihanet ederler. Hakaret ederler. Müminlere hakaret edip alay ederler. İslama düşman olanlara yardım ederler. Dünyevi geleceği imana tercih ederler. Tövbe etmezlerse kafir olurlar.