Üç aylar orucunun dinde yeri var mı?

CEVAP: Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

2 Şubat Çarşamba günü üç ayların başıdır. Bu aylar özel günlerdir. Bilindiği gibi Ramazan ayı orucun farz olduğu bir aydır. Diğer aylar olan Recep ve Şaban aylarında ise oruç tutmak nafiledir. Hz. Peygamber (SAV) bu günlerde yani Recep ve Şaban aylarında zaman zaman tutar, zaman zaman da ara verirdi.

Efendimiz Ramazan dışında hiçbir ayın tümünü oruçlu geçirmemiştir. Bu nedenle de üç aylar orucun emredilmemiştir. Ancak kişi dilerse tutar, dilerse tutmaz.

SORU: Kadınlar Umre'de adet geciktirici ilaç alabilirler mi?

CEVAP: Kadınlar Umre'de adet geciktirici ilaç kullanabilirler. Bunun dini açıdan sakıncası yoktur.

SORU: Gebe olan bir hayvanı adak olarak alabilir miyim?

CEVAP: Gebe olan bir hayvanı adak olarak satın almak doğru değildir. Böyle bir hayvanı tercih etmeyin.

SORU: Duayı sessiz mi, sesli mi yapalım?

CEVAP: İkisi de olabilir. Ancak dua da sessizce, Allah'a teslim olarak, içten gelen bir duyguyla Allah'a yalvarmak daha makbuldür. Hz. Peygamber sessiz olanı daha çok tercih etmiştir. Siz kendinizi nasıl daha iyi hissediyorsanız duanızı öyle yaparsınız.

SORU: Peygamberimizden önce namaz var mıydı?

CEVAP: Diğer Peygamberlerin de namaz kıldırdıkları Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor.

(Bakara/83; Yunus/87; İbrahim/37; Taha/14; Enbiya/72-73; Lokman/17). Diğer dinlerin belki hepsinde namaz ibadeti bulunmaktaydı. Kıyam, secde gibi rükünlerden bahsediliyor. Ancak Kur'an bu hususta geniş bir izahatta bulunmuyor.

SORU: Abdestli olmayan kişi namaz kılsa ne olur?

CEVAP: kişi abdestli olmadığı halde, abdestliymiş gibi kendini gösterip namaz kılarsa elbette günaha girer. Zira bu halde namazı küçümsemiş olur.

Ancak böyle bir niyeti yok da abdestli olmadığını unutarak namaz kılarsa tövbe etmeli ve vakit geçmişse kaza kılmalı; vakit içinde ise namazı iade etmelidir.