T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi :12 Aralık 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2025 , 00:02
T.C.
AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakK amulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Ada ve Parsel No Taşınmaz Vasfı Kamulaştırılan Alan
2025/ 623 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Sürer İşkur
Şener İşkur
Taner İşkur		 152 ada 7 parsel Tarla 678 m2
2025/625 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Metin Aydın
Mutlu Tanış
Serpil Bozkurt
Sevgül Parlak		 136 ada 14 parsel Tarla 1677 m2
2025/659 Köşk İlçesi Güzelköy mahallesi Ayşe Meral
Mehmet Mercimek
Ayten Yılmaz
Serpil Avcı		 192 parsel Zeytinlik 5480 m2
2025/657 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Muzaffer Sutaşı 199 Parsel Tarla 3817 m2
2025/655 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ekrem Başkaya 200 parsel Zeytinlik 809 m2
2025/631 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Mustafa Serinkan
Mehmet Kahraman
Ümmet Özdemir		 246 parsel Tarla 4378 m2
2025/629 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ali Altuğ
Mesut Altuğ
Züleyha Altuğ
Emiz Azar		 176 parsel Zeytinlik 678 m2
2025/627 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ümmet Özdemir 182 Parsel Tarla 166 m2
2025/683 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Fatma Güler 137 ada 59 parsel Tarla 1.595 m2
2025/681 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Hasibe Öztürk Kalkan
Mustafa Altuğ Kalkan		 137 ada 54 parsel Zeytinlik 13.202 m2
2025/679 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Saadet Deniz ŞENLİ 135 ada 20 parsel Tarla 26 m2
2025/677 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Hüseyin Çankaya 118 ada 31 parsel Zeytinlik 1.414 m2
2025/675 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Yakup Güler 118 ada 30 parsel Tarla 1.059 m2
2025/673 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Şuayip Yılmaz 137 ada 1 parsel Tarla 764 m2
2025/671 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Alim Bircan 137 ada 70 parsel Tarla 365 m2
2025/669 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Mehmet Ali Karakaş 137 ada 65 parsel Zeytinlik 629 m2
2025/665 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Erdoğan Karatakka 123 ada 31 parsel Tarla 381 m2
2025/651 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Ahmet Tanış 152 ada 10 parsel Tarla 46 m2
2025/649 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Feride Özdemir
Ayşe Mutlu
Bahattin Özdemir
Lütfiye Özdemir		 183 parsel Zeytinlik 675 m2
2025/647 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ayten Şişgin
Hatice Akar
Maşallah Türkan
Nesim Kaya		 205 Parsel Zeytinlik 219 m2
2025/643 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Sahavet Eren
Servet Aktaş		 123 ada 26 parsel Tarla 4130 m2
2025/635 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Ramis Aydınoğlu 129 ada 16 parsel Tarla 32 m2
2025/639 Efeler ilçesiKuyucular mahallesi İbrahim Öney
Mehmet Bayar
Zeliha Kömürcüoğlu		 125 ada 11 parsel Zeytinlik 3157 m2
2025/637 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Hüseyin Çankaya
Mehmet Çankaya
Nafize Ateş
Pakize Demir		 121 ada 13 parsel Zeytinlik 801 m2
2025/633 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Muammer Coşkun 113 ada 50 parsel Tarla 297 m2
2025/841 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Fadime Soydan 113 ada 24 parsel Tarla 3.095 m2
2025/839 Köşk ilçesi Ovaköy mahallesi Ayşe Uzak 946 parsel Zeytinlik 4.886 m2
2025/837 Köşk ilçesi Ovaköy mahallesi Adnan Ayaz
Aysun Soydan
Erol Ceylan
Özat Pilavcı
Remzi Ceylan		 46 parsel Zeytinlik 8936 m2
2025/835 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Fahrettin Babacan 173 parsel Tarla 2410 m2
2025/833 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Mürsel Babacan
Adnan Babacan		 129 ada 9 parsel Tarla 1425 m2
2025/795 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Arzu Alan
Ayşe Özdemir
Şaban Güler
Yunus Güler		 122 ada 13 parsel Tarla 1600 m2
2025/791 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Ahmet Işıldak
Ali IŞILDAK
Halime Çakır
Kadir Işıldak		 867 parsel Zeytinlik 92 m2
2025/787 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Derya Şahin 131 ada 65 parsel Zeytinlik 1654 m2
2025/783 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Süheyla Tanış 135 ada 9 parsel Tarla 540 m2
2025/777 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Hurşit Bayram 122 ada 16 parsel Zeytinlik 49 m2
2025/775 Köşk içesi Güzelköy mahallesi Saadet Özcan 111 ada 32 parsel Zeytinlik 1006 m2
2025/797 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Emine Aydemir 122 ada 15 parsel Zeytinlik 370 m2
2025/803 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Kadriye Şahan 111 ada 29 parsel Tarla 54 m2
2025/809 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Kadriye Uğurlu 122 ada 10 parsel Tarla 738 m2
2025/813 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Bedriye Kaymakçı
Damla Nur Çetinkaya
Derya Mengi		 122 ada 11 parsel Zeytinlik 178 m2
2025/799 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Dilaver Yağcı 113 ada 52 parsel Tarla 2524 m2
2025/829 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Nuri Domat 113 ada 7 parsel Zeytinlik 3584 m2
2025/827 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Gülten Korkmaz
Gürhan Özcan
Huriye Özbey
Kenan Özcan		 109 ada 85 parsel Zeytinlik 6435 m2
2025/769 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Ahmet Aydın
Metin Aydın
Naciye Bülbül		 131 ada 40 parsel Tarla 1218 m2
2025/765 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Durmuş Ali şahan 126 ada 1 parsel Tarla 1496 m2
2025/761 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Yusuf Er 136 ada 38 parsel Tarla 200 m2
2025/759 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Yücel Yılmaz 125 ada 5 parsel Zeytinlik 810 m2
2025/757 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Yusuf Avcı 126 ada 12 parsel Tarla 63 m2
2025/753 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi İsmail Oğuz 1127 parsel Tarla 685 m2
2025/749 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Meryem Çebişçi 1200 parsel Zeytinlik 1582 m2

