T.C.

AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakK amulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Ada ve Parsel No Taşınmaz Vasfı Kamulaştırılan Alan 2025/ 623 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Sürer İşkur

Şener İşkur

Taner İşkur 152 ada 7 parsel Tarla 678 m2 2025/625 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Metin Aydın

Mutlu Tanış

Serpil Bozkurt

Sevgül Parlak 136 ada 14 parsel Tarla 1677 m2 2025/659 Köşk İlçesi Güzelköy mahallesi Ayşe Meral

Mehmet Mercimek

Ayten Yılmaz

Serpil Avcı 192 parsel Zeytinlik 5480 m2 2025/657 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Muzaffer Sutaşı 199 Parsel Tarla 3817 m2 2025/655 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ekrem Başkaya 200 parsel Zeytinlik 809 m2 2025/631 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Mustafa Serinkan

Mehmet Kahraman

Ümmet Özdemir 246 parsel Tarla 4378 m2 2025/629 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ali Altuğ

Mesut Altuğ

Züleyha Altuğ

Emiz Azar 176 parsel Zeytinlik 678 m2 2025/627 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ümmet Özdemir 182 Parsel Tarla 166 m2 2025/683 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Fatma Güler 137 ada 59 parsel Tarla 1.595 m2 2025/681 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Hasibe Öztürk Kalkan

Mustafa Altuğ Kalkan 137 ada 54 parsel Zeytinlik 13.202 m2 2025/679 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Saadet Deniz ŞENLİ 135 ada 20 parsel Tarla 26 m2 2025/677 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Hüseyin Çankaya 118 ada 31 parsel Zeytinlik 1.414 m2 2025/675 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Yakup Güler 118 ada 30 parsel Tarla 1.059 m2 2025/673 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Şuayip Yılmaz 137 ada 1 parsel Tarla 764 m2 2025/671 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Alim Bircan 137 ada 70 parsel Tarla 365 m2 2025/669 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Mehmet Ali Karakaş 137 ada 65 parsel Zeytinlik 629 m2 2025/665 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Erdoğan Karatakka 123 ada 31 parsel Tarla 381 m2 2025/651 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Ahmet Tanış 152 ada 10 parsel Tarla 46 m2 2025/649 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Feride Özdemir

Ayşe Mutlu

Bahattin Özdemir

Lütfiye Özdemir 183 parsel Zeytinlik 675 m2 2025/647 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Ayten Şişgin

Hatice Akar

Maşallah Türkan

Nesim Kaya 205 Parsel Zeytinlik 219 m2 2025/643 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Sahavet Eren

Servet Aktaş 123 ada 26 parsel Tarla 4130 m2 2025/635 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Ramis Aydınoğlu 129 ada 16 parsel Tarla 32 m2 2025/639 Efeler ilçesiKuyucular mahallesi İbrahim Öney

Mehmet Bayar

Zeliha Kömürcüoğlu 125 ada 11 parsel Zeytinlik 3157 m2 2025/637 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Hüseyin Çankaya

Mehmet Çankaya

Nafize Ateş

Pakize Demir 121 ada 13 parsel Zeytinlik 801 m2 2025/633 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Muammer Coşkun 113 ada 50 parsel Tarla 297 m2 2025/841 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Fadime Soydan 113 ada 24 parsel Tarla 3.095 m2 2025/839 Köşk ilçesi Ovaköy mahallesi Ayşe Uzak 946 parsel Zeytinlik 4.886 m2 2025/837 Köşk ilçesi Ovaköy mahallesi Adnan Ayaz

Aysun Soydan

Erol Ceylan

Özat Pilavcı

Remzi Ceylan 46 parsel Zeytinlik 8936 m2 2025/835 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Fahrettin Babacan 173 parsel Tarla 2410 m2 2025/833 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Mürsel Babacan

Adnan Babacan 129 ada 9 parsel Tarla 1425 m2 2025/795 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Arzu Alan

Ayşe Özdemir

Şaban Güler

Yunus Güler 122 ada 13 parsel Tarla 1600 m2 2025/791 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Ahmet Işıldak

Ali IŞILDAK

Halime Çakır

Kadir Işıldak 867 parsel Zeytinlik 92 m2 2025/787 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Derya Şahin 131 ada 65 parsel Zeytinlik 1654 m2 2025/783 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Süheyla Tanış 135 ada 9 parsel Tarla 540 m2 2025/777 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Hurşit Bayram 122 ada 16 parsel Zeytinlik 49 m2 2025/775 Köşk içesi Güzelköy mahallesi Saadet Özcan 111 ada 32 parsel Zeytinlik 1006 m2 2025/797 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Emine Aydemir 122 ada 15 parsel Zeytinlik 370 m2 2025/803 Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi Kadriye Şahan 111 ada 29 parsel Tarla 54 m2 2025/809 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Kadriye Uğurlu 122 ada 10 parsel Tarla 738 m2 2025/813 Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi Bedriye Kaymakçı

Damla Nur Çetinkaya

Derya Mengi 122 ada 11 parsel Zeytinlik 178 m2 2025/799 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Dilaver Yağcı 113 ada 52 parsel Tarla 2524 m2 2025/829 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Nuri Domat 113 ada 7 parsel Zeytinlik 3584 m2 2025/827 Köşk ilçesi Koçak mahallesi Gülten Korkmaz

Gürhan Özcan

Huriye Özbey

Kenan Özcan 109 ada 85 parsel Zeytinlik 6435 m2 2025/769 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Ahmet Aydın

Metin Aydın

Naciye Bülbül 131 ada 40 parsel Tarla 1218 m2 2025/765 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Durmuş Ali şahan 126 ada 1 parsel Tarla 1496 m2 2025/761 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Yusuf Er 136 ada 38 parsel Tarla 200 m2 2025/759 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Yücel Yılmaz 125 ada 5 parsel Zeytinlik 810 m2 2025/757 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Yusuf Avcı 126 ada 12 parsel Tarla 63 m2 2025/753 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi İsmail Oğuz 1127 parsel Tarla 685 m2 2025/749 Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi Meryem Çebişçi 1200 parsel Zeytinlik 1582 m2

