T.C.
AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakK amulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|Dosya No
|Taşınmaz Bilgileri
|Taşınmaz Maliki
|Ada ve Parsel No
|Taşınmaz Vasfı
|Kamulaştırılan Alan
|2025/ 623
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Sürer İşkur
Şener İşkur
Taner İşkur
|152 ada 7 parsel
|Tarla
|678 m2
|2025/625
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Metin Aydın
Mutlu Tanış
Serpil Bozkurt
Sevgül Parlak
|136 ada 14 parsel
|Tarla
|1677 m2
|2025/659
|Köşk İlçesi Güzelköy mahallesi
|Ayşe Meral
Mehmet Mercimek
Ayten Yılmaz
Serpil Avcı
|192 parsel
|Zeytinlik
|5480 m2
|2025/657
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Muzaffer Sutaşı
|199 Parsel
|Tarla
|3817 m2
|2025/655
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Ekrem Başkaya
|200 parsel
|Zeytinlik
|809 m2
|2025/631
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Mustafa Serinkan
Mehmet Kahraman
Ümmet Özdemir
|246 parsel
|Tarla
|4378 m2
|2025/629
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Ali Altuğ
Mesut Altuğ
Züleyha Altuğ
Emiz Azar
|176 parsel
|Zeytinlik
|678 m2
|2025/627
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Ümmet Özdemir
|182 Parsel
|Tarla
|166 m2
|2025/683
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Fatma Güler
|137 ada 59 parsel
|Tarla
|1.595 m2
|2025/681
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Hasibe Öztürk Kalkan
Mustafa Altuğ Kalkan
|137 ada 54 parsel
|Zeytinlik
|13.202 m2
|2025/679
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Saadet Deniz ŞENLİ
|135 ada 20 parsel
|Tarla
|26 m2
|2025/677
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Hüseyin Çankaya
|118 ada 31 parsel
|Zeytinlik
|1.414 m2
|2025/675
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Yakup Güler
|118 ada 30 parsel
|Tarla
|1.059 m2
|2025/673
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Şuayip Yılmaz
|137 ada 1 parsel
|Tarla
|764 m2
|2025/671
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Alim Bircan
|137 ada 70 parsel
|Tarla
|365 m2
|2025/669
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Mehmet Ali Karakaş
|137 ada 65 parsel
|Zeytinlik
|629 m2
|2025/665
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Erdoğan Karatakka
|123 ada 31 parsel
|Tarla
|381 m2
|2025/651
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Ahmet Tanış
|152 ada 10 parsel
|Tarla
|46 m2
|2025/649
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Feride Özdemir
Ayşe Mutlu
Bahattin Özdemir
Lütfiye Özdemir
|183 parsel
|Zeytinlik
|675 m2
|2025/647
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Ayten Şişgin
Hatice Akar
Maşallah Türkan
Nesim Kaya
|205 Parsel
|Zeytinlik
|219 m2
|2025/643
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Sahavet Eren
Servet Aktaş
|123 ada 26 parsel
|Tarla
|4130 m2
|2025/635
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Ramis Aydınoğlu
|129 ada 16 parsel
|Tarla
|32 m2
|2025/639
|Efeler ilçesiKuyucular mahallesi
|İbrahim Öney
Mehmet Bayar
Zeliha Kömürcüoğlu
|125 ada 11 parsel
|Zeytinlik
|3157 m2
|2025/637
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Hüseyin Çankaya
Mehmet Çankaya
Nafize Ateş
Pakize Demir
|121 ada 13 parsel
|Zeytinlik
|801 m2
|2025/633
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Muammer Coşkun
|113 ada 50 parsel
|Tarla
|297 m2
|2025/841
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Fadime Soydan
|113 ada 24 parsel
|Tarla
|3.095 m2
|2025/839
|Köşk ilçesi Ovaköy mahallesi
|Ayşe Uzak
|946 parsel
|Zeytinlik
|4.886 m2
|2025/837
|Köşk ilçesi Ovaköy mahallesi
|Adnan Ayaz
Aysun Soydan
Erol Ceylan
Özat Pilavcı
Remzi Ceylan
|46 parsel
|Zeytinlik
|8936 m2
|2025/835
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Fahrettin Babacan
|173 parsel
|Tarla
|2410 m2
|2025/833
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Mürsel Babacan
Adnan Babacan
|129 ada 9 parsel
|Tarla
|1425 m2
|2025/795
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Arzu Alan
Ayşe Özdemir
Şaban Güler
Yunus Güler
|122 ada 13 parsel
|Tarla
|1600 m2
|2025/791
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Ahmet Işıldak
Ali IŞILDAK
Halime Çakır
Kadir Işıldak
|867 parsel
|Zeytinlik
|92 m2
|2025/787
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Derya Şahin
|131 ada 65 parsel
|Zeytinlik
|1654 m2
|2025/783
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Süheyla Tanış
|135 ada 9 parsel
|Tarla
|540 m2
|2025/777
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Hurşit Bayram
|122 ada 16 parsel
|Zeytinlik
|49 m2
|2025/775
|Köşk içesi Güzelköy mahallesi
|Saadet Özcan
|111 ada 32 parsel
|Zeytinlik
|1006 m2
|2025/797
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Emine Aydemir
|122 ada 15 parsel
|Zeytinlik
|370 m2
|2025/803
|Köşk ilçesi Güzelköy mahallesi
|Kadriye Şahan
|111 ada 29 parsel
|Tarla
|54 m2
|2025/809
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Kadriye Uğurlu
|122 ada 10 parsel
|Tarla
|738 m2
|2025/813
|Efeler ilçesi İlyasdere mahallesi
|Bedriye Kaymakçı
Damla Nur Çetinkaya
Derya Mengi
|122 ada 11 parsel
|Zeytinlik
|178 m2
|2025/799
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Dilaver Yağcı
|113 ada 52 parsel
|Tarla
|2524 m2
|2025/829
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Nuri Domat
|113 ada 7 parsel
|Zeytinlik
|3584 m2
|2025/827
|Köşk ilçesi Koçak mahallesi
|Gülten Korkmaz
Gürhan Özcan
Huriye Özbey
Kenan Özcan
|109 ada 85 parsel
|Zeytinlik
|6435 m2
|2025/769
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Ahmet Aydın
Metin Aydın
Naciye Bülbül
|131 ada 40 parsel
|Tarla
|1218 m2
|2025/765
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Durmuş Ali şahan
|126 ada 1 parsel
|Tarla
|1496 m2
|2025/761
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Yusuf Er
|136 ada 38 parsel
|Tarla
|200 m2
|2025/759
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Yücel Yılmaz
|125 ada 5 parsel
|Zeytinlik
|810 m2
|2025/757
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Yusuf Avcı
|126 ada 12 parsel
|Tarla
|63 m2
|2025/753
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|İsmail Oğuz
|1127 parsel
|Tarla
|685 m2
|2025/749
|Efeler ilçesi Kuyucular mahallesi
|Meryem Çebişçi
|1200 parsel
|Zeytinlik
|1582 m2
Basın No: ILN02358406 #ilan.gov.tr