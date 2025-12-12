Kadraj Galeri Kadraj İkon Motorine indirim geliyor! O tarihte geçerli: İstanbul, İzmir, Ankara... İşte 12 Aralık akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri sürücülerin yakın takibinde. Benzin ve motorine indirim gelip gelmeyeceği merak edilirken haftanın son iş gününde güncel fiyat listesi araştırılıyor. İşte piyasalarda son durum...

Giriş Tarihi: 12.12.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:39
Akaryakıt fiyatlarında son tablo merak ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim ihtimali gündemdeki yerini korurken sürücüler güncel listeyi yakından takip ediyor. Haftanın son iş gününde pompaya yansıyan rakamlar merak konusu. İşte akaryakıt piyasasında son görünüm…

Akaryakıtta gözler motorin tarafına çevrildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 2 liralık bir indirim bekleniyor.

Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat düşüşü öngörülmüyor.

Cumartesi günü pompaya yansıması beklenen bu indirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 53,10 TL'ye, Ankara'da 54,13 TL'ye, İzmir'de ise 54,47 TL'ye kadar gerilemesi tahmin ediliyor.

Böylece motorinde fiyatların yaklaşık yüzde 4 oranında düşmesi bekleniyor.