Yaşım 26. Yeni evliyim. Ancak ilişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlar zeytinyağı önerdi. "Kudret narı ye" dedi. Sizin ne önerirsiniz?

CİNSEL ilişki öncesi duygusal halin yani psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluklar, güvensizlik ve yorgunluk öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır.

Stres-depresyon için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşka olumsuz katkıda bulunur.

Cinsel performansının azalacağıyla ilgili yaşayacağın endişe de performansı olumsuz etkiler. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi ve zor beğenir olması başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.

Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar...



DOĞUM KORKUSU

21 yaşındayım. Eşimle çocuk istiyoruz ama ben cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam mı?

DEREYİ görmeden paçaları sıvama. Bu soruyla sık sık karşılaşırız. Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkma olur. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir.

Ancak bu keyfi tercih değil, tıbbi bir gereklilik durumudur. Ayrıca cinsel organ estetik operasyonları her zaman mümkün.



İÇ GÜVEYSİ STRESİ...

7 aylık evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Cinsel organımda yara çıktı. İlişkiye girerken acı hissettim. Krem sürsem geçer mi?

ANLAŞILAN gergin bir durumdasın. Evlilik yeni bir hayat demektir. Her maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Kaldı ki kendinize özel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekan yokken sıkıntı, stres ve kaygı olur. Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her kremi kullanma. Başka hastalıklar da olabilir. Hızlıca ilişkiyi tamamlama hissi cinsel organa zarar vermiş olabilir.



DİYABETTE CİNSELLİK

51 yaşındayım. Beş yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastalığı cinselliği etkilermiş. Tedbir alabilir miyim?

ŞEKER hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.

Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız.

Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız.

Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider.

Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden bu günün işini yarına bırakmayın.



İLİŞKİDE BAŞARISIZIM

39 yaşında 3 aylık evli bir erkeğim. Hanımla ilişkide terliyorum, nefesim kesiliyor. Arkadaşlarım şerbet iç dedi iyice kötü oldum. Neden?

PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı, mutlaka yaptır. Ayrıca psikolog görüşmesi gerekebilir.

Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır.

Merak etme.