67 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Daha önce kum dökmüştüm. Ondan olabilir mi?

Hayır büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.

HEMEN DOKTORA

14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?

Sigara kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar.

Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç.

DOĞRU BESLEN

Adetim düzensiz. Şişmanım ve kıllıyım. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım?

Önce sorunu çözelim. Güzellik ve çirkinlik, kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma. Bu anlattıkların Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığından kaynaklanıyor olabilir. Önce çözümü düşün. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına muayeneye gideceksin. Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla sorunları çözeceğiz. Ama hiçbir durumda üzülmemeyi öğreneceğiz.