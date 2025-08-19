28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor.

Endişeleniyorum. Sebebi nedir?

Dokunmak tek başına bir cinsel uyaran değildir. Görme, koklama ve hayal etme de beyni cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller gözden geçirilebilir.



SAKIN İHMAL ETME

7 aydır adet süren düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

Ne yapmalıyım?

Olabilir. Sana mutlaka TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.

Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olan kadınlardan kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir.

Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. Tedbiri elden bırakma.



BABANA ANLAT

Babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor.

Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?

Her beden dünyada tektir.

Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul.

Babanla konuştur.



MANTAR SIKINTISI

26 yaşında kadınım. Vajinada mantar sıkıntım var. Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?

Özellikle vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı. Eğer ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir. Lastikte hasar yapabileceği için ovül formdaki ilacınızı, gebelik oluşumunu önleyici prezervatiflerle veya diyaframla temas ettirmeyin.

Tedavi tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar alkol alma.