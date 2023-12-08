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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

8 Aralık 2023, Cuma

Zamanla düzelir

Biz yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyorum. Normal mi? Değilse ne yapabilirim.
Yardım edebilir misiniz?
İLİŞKİ tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Önemli olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır.
Bu oluyorsa strese girme.
Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal- ayrıntıcı kişilik yapısında buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir.
Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

GEMİLERİ YAKMA
Yeni evliyiz. Hanım 45, ben 48 yaşındayım. Çocuğumuz olur mu diye eşimle doktora gittim. Doktor 'Hormon testi yazdım' dedi. Kağıtta AMH yazıyor. Nedir sizce?
AMH testi ANTİ MÜLLERİAN HORMON testinin kısaltmasıdır. Hormonun düşük çıkması, kadınlarda yumurta sayısının düşük olduğunu göstermektedir.
Bu da doğurganlığın azaldığnı gösterir. Ancak gemileri yakmamak gerekir. 38 yaşından genç kadınlarda AMH değeri 2.0 ile 6.8 ng/ ml olmalıdır. AHM seviyesi 1'den düşükse düşük, 0.5'ten düşükse çok düşük, 2.0 ile 6.8 arasında ise normal ve 6.8'den yüksekse yüksek olarak kabul edilmektedir.
Bu testlerin sonucuna göre size bilgi verecek.

ŞEKER SABIR DEMEK
65 yaşındayım. 17 yıldır şeker hastasıyım. Şimdi iyiyim ama bağırsak şikayetlerim var. Neden?
AĞIZ kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. İç hastalıkları uzmanının takibi şart.
Sabırlı olmalısın. Tedavileri sabırla uygulanır.

KONTROL ŞART
23 yaşındayım. Halam meme kanserine yakalandı. Küçük halam "Ben sütyen takmıyorum ben olmadım" dedi. Sütyen, kanser yapar mı?
SÜTYENİN kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Kanser riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok. Küçük halan böyle düşünebilir. Kontrollerini aksatma.

PROSTATA ÇARE
Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?
TEDBİRE devam.
Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Bu madde prostat kanserine karşı koruyucudur.
Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

SEBEBİ MUZ
Doktor Bey, sık sık kabız oluyorum. Meyveyi çok seviyorum. Kabızlığa neden olan meyveler nelerdir?
ELMA, şeftali ve muz kabız yapabilir. İshal olanlar kullanınca faydalı olur.
Ayrıca sana kabızlık yapan meyvelere ayrıca dikkat etmelisin.
Başka bünyede kabızlık yapmayan gıdalar sende yapabilir.

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