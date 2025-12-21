Sokak ortasında kanlı vahşet: Eşini kızının yanında öldürüp kayıplara karıştı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 16:47

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadının, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden soğukkanlı bir şekilde uzaklaştığı anlar yer aldı.

GÖĞÜS VE BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Olay, önceki gün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma sürecinde olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'a sokak ortasında bıçakla saldırdı. Göğüs ve boğazından ağır yaralanan Aluç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.