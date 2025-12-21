Sokak ortasında kanlı vahşet: Eşini kızının yanında öldürüp kayıplara karıştı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından cani adam elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadının, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden soğukkanlı bir şekilde uzaklaştığı anlar yer aldı.
GÖĞÜS VE BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI
Olay, önceki gün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma sürecinde olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'a sokak ortasında bıçakla saldırdı. Göğüs ve boğazından ağır yaralanan Aluç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KÜÇÜK KIZININ YANINDA CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Saldırı sırasında çiftin yanlarında bulunan kız çocuklarından birinin de saldırgan tarafından elinden yaralandığı, küçük kızın annesini kanlar içinde görmesi üzerine sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan saldırı anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli M.A.'nın eşini bıçakladıktan sonra panik yaşamadan olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.