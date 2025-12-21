İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Yıkımı izlemek isteyen çocuklar 10 katlı binanın altında kalıyorlardı!
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Yıkımı süren 10 katlı bir bina aniden çöktü, çalışmaları izleyen çocuklar enkazın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Panik anları kameraya yansıdı.
YIKIM ESNASINDA BİNA ÇÖKTÜ, BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım esnasında bina aniden çökünce çevrede büyük panik yaşandı.
Yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar ve vatandaşlar koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.