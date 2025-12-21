Osmaniye’deki mezarlıkta korkunç olay! İki genç otomobilde boğazları kesilmiş halde bulundu| İntihar mı? Cinayet mi?

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 18:47

Olay, gece Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Çelik ile Eylül K.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Osmaniye 'de Veysel Ç. (19) ve Eylül K.'nin (16), mezarlıkta boğazları kesilmiş olarak bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin emniyet güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Cansız bedenleri bulunan kişilerin otomobilde isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi. Polis, olayın cinayet mi yoksa Veysel Çelik'in genç kızı öldürdükten sonra intihar edip etmediğini araştırıyor.

Veysel Ç.

İSİMLERİ YAZILI BIÇAK

Vücutlarında kesici alet yarası bulunan 2 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bu arada araçta Veysel ve Eylül'ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi.

SORUŞTURMA BÜYÜYOR

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekipler iki gencin cinayete mi kurban gittiği yoksa Veysel Ç.'nin genç kızın boğazını keserek öldürdükten sonra daha sonra intihar mı ettiğini detaylı bir şekilde araştırıyor.