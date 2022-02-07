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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 07 Şubat 2022, Pazartesi

Eşim mutsuz

Nafiz Bey, ben daha 49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?
ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler USG, testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir.
Hem Üroloji hem de İç Hastalıkları Uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

ERKEN BOŞALMA SORUNU

56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir? Neden böyle oluyor?
CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Eşiniz geç boşalıyorsa, siz erken boşalıyorum diye düşünebilirsiniz. Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir. Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayetlere neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir.

EVLİLİK TELAŞI

Yakında evleneceğim. Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum.
Elini bile tutamıyorum. Evlendiğimizde baş başa kalmaktan da korkuyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli.
Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikoloğuna, güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eşim mutsuz
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