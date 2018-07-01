Şeker iktidarsızlık yapar
İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.
Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.
Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut.
Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlaka günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.
5 aydır belim ağrıyor. Herkes "Fıtıktır" diyor. İyi de yatarken ağrıyor. Hareket ettikçe azalıyor.
Spor bile yapmıyorum. Bu yaşta fıtık niye olsun ki?
BEL fıtığının yaşla ilgisi olmaz. Her yaşta olabilir.
Ama bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer.
3 aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, aniden değil, yavaş yavaş başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. Hemen bir iç hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına muayene ol. Geç kalma. Her durumda da ağrı ve inflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihap tedavisi için ozon tedavisinden faydalanabilirsin.
EŞİMİ MUTLU EDEMİYORUM
Nafiz Hcam, 32 yaşındayım. Cinsel ilişkimizde sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor.
Moralimde bozuluyor. Bu da mı erken boşalma?
CİNSEL ilişkide zevk durumu cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın.
Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Eşinde orgazm bozukluğu olabilir.
Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir.
Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.
Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal şikayetim vardı. Reçetede "Crohn" diye yazıyor. Perhiz yap dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?
ÇİĞ sebze ve meyveden kaçınılmalı. Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Aslında uzun süre takip edileceğin bir hastalık bu.
İLİŞKİMİZ ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Hocam biraz şişmanım. sigarada içiyorum.
Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor.
Ayrıca cinsel münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir mi?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Sigarayı bırak. Kilo ver.
Ancak sadece bunlar yetmez.
Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler.
Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma.
Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 senedir idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?
ANI işeme isteğiyle istemsiz idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, işeme sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi birçok nedenle olabilir. Stres, kaygı, korku bu şikayeti sürekli hale getirebilir.
Üroloji uzmanı ile psikolog-birlikte hareket etmeli.
AĞRIM GEÇMİYOR
Yaşım 35. Sabah başlayan bel ağrım için doktora gidiyorum. Ankilozan Spondilit dediler. Bu hastalık geçer mi? İyileşir mi? Huzursuzum...
ROMATİZMAL hastalıklar, bedenin kendi kendine zarar verdiği hastalıklardandır. Ankilozan Spondilit hastalığının tedavisi düzenli ve süreklidir.
Sigara içiyorsan bırak. Ankilozan Spondilit ömür boyu devam eder. Gereksiz ilaç kullanımı diğer iç organlarına örneğin midene, böbreğine zarar verebilir.
Bu nedenle hariçten kafana göre ilaç kullanma. Düzenli egzersizlerle düzenli olarak yaşam kalitesi sağlanabilir.
İşyerinde sık idrara çıkıyorum. Antibiyotik aldım geçmedi. Suyu azalttım olmadı. Ne önerirsiniz?
MUTLAKA idrar tahlili yaptır. Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz. Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Üroloji muayenesi ol.
İdrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Bu yüzden zamanı gelince ertelemeyin, hemen tuvaletin yolunu tutun.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Şeker iktidarsızlık yapar
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