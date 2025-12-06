14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! Kaza anı kamerada
Cevizlibağ metrobüs durağında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, metrobüs durağa yaklaşırken fenalaşıp yola düştü. O sırada durağa giren metrobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken, şoför gözaltına alındı.
Olay, İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa yaklaşırken aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü.
METROBÜS ALTINDAN GEÇTİ
Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, yere düşen genç kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.
Kaza sonrası metrobüs şoförü polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.