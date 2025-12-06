14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 17:55

Cevizlibağ metrobüs durağında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada fenalaşarak yola düştü. O esnada durağa giriş yapan metrobüsün çarptığı genç kız ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Metrobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Olay, İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa yaklaşırken aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü.